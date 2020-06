Installa dei bigliettini “offensivi” per infastidire le lumache e farle fuggire dal suo orto

Questa storia curiosa e divertente arriva dalla Francia dove un cuoco, dall’animo pacifista e animalista, ha deciso di risparmiare le lumache che stavano invadendo il suo orto, provando a scacciarle con un metodo alternativo: insultandole!

Le foto scattate da Bertrand Hance nel suo orto stanno facendo il giro del web. Come mai? Si tratta di piccoli foglietti posizionati su un bastoncino infilato nel terreno, simili a quelli che si usano per indicare i nomi botanici delle piante in qualche giardino o parco. In questo caso, però, i foglietti riportano insulti destinati alle lumache!

Su Facebook Bertrand, postando le foto dei bigliettini, scrive:

“Ho delle lumache che mi rovinano tutto nel mio giardino, ma mi rifiuto di ucciderle, adottando un’altra strategia, cercherò di offenderle”.

Insomma, per affrontare i gasteropodi indesiderati che attaccano le sue piantine, ha realizzato dei mini pannelli e li ha ricoperti di un’intera serie di insulti e invettive del tipo: “tutte le verdure in questo orto ti disprezzano” oppure “trovatevi un lavoro” o ancora “non siete altro che lumache in una roulotte”.

L’approccio alternativo ai pesticidi, tanto surreale quando esilarante di Bertrand, ha in breve tempo raccolto il consenso di tante persone sui social che si sono divertite a commentare il suo post.

Una soluzione che potrebbe non essere molto efficace ma è sicuramente ecologica e, soprattutto, molto, molto divertente.

Fonte: Facebook

