Trucco geniale per innaffiare le tue piante mentre sei in vacanza, con 2 oggetti che tutti abbiamo in casa

Come prenderci cura delle piante mentre siamo in vacanza? Esistono molte soluzioni e accorgimenti per annaffiare le piante quando siamo fuori casa

Immancabili compagne di vita, le piante rendono più accoglienti le nostre abitazioni ma hanno bisogno di cure tutto l’anno, non c’è vacanza che tenga. Se non abbiamo la possibilità di affidarle a qualcuno o di chiedere al vicino di annaffiarle mentre siamo via, possiamo optare per una soluzione che ne garantirà il benessere anche in nostra assenza.

In generale, il consiglio è quello di mettere tutte le piante insieme in modo che formino un microclima umido. Se si pensa di mancare per più di una settimana è possibile dar loro l’acqua di cui hanno bisogno usando un ingegnosa soluzione.

Usiamo stoffe e bottiglie

Questa idea sfrutta materiali di recupero, come una bottiglia (di plastica o vetro) o un contenitore e delle strisce di stoffa. Sia la bottiglia che il contenitore vanno posti ognuno vicino al proprio vaso ma ad un’altezza superiore.

Posizionare una bottiglia/contenitore piena d’acqua per ciascun vaso

Tagliare delle strisce di stoffa lunghe da 3 a 10 cm

Bagnarle e immergerne un capo nell’acqua della bottiglia e interrare l’altro per qualche centimetro nel vaso, sotto la terra.

In questo modo l’acqua passerà dalla bottiglia alla terra con facilità e in modo graduale.

