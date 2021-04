Glicine, la spettacolare fioritura che incanta da sempre i fiorentini

Un’esplosione di primavera in questo angolo di Toscana! Siamo nel Giardino Bardini, il giardino storico di Firenze, in zona Oltrarno, e qui il glicine più famoso della città ha raggiunto la piena fioritura. Ora è un meraviglioso mix di tre specie dalle sfumature di lilla, rosa e viola. Ecco come vederlo anche via webcam.

Uno splendido pergolato che non ha nulla da invidiare alla sakura di Tokyo o ai mandorli in fiore al nord di Ibiza e che è lungo 70 metri e largo quasi 5. Un vero e proprio tunnel colorato che rappresenta una rivisitazione moderna delle antiche cerchiate del Giardino di Boboli realizzate con i lecci.

Sono tre le varietà di glicine che regaleranno, per circa 10 giorni, la magia di un percorso dalle diverse sfumature che si affaccia su una delle viste più belle sulla città di Firenze e sui suoi monumenti storici.

Le varietà di glicine, provenienti dalla collezione di un vivaista pistoiese, sono “Wisteria Floribonda” nelle varietà “Black Dragon“, “Royal Purple” giapponese dal fiore doppio di colore porpora e viola scuro e “Showa Beni” con fiore rosa; “Wisteria Prolific“, la più comune, con fiori grandi di colore viola.

Come vedere questa meraviglia? Purtroppo il giardino è aperto solo in zona gialla dal lunedì al venerdì (via dei Bardi 1 rosso e Costa San Giorgio 2 dalle 10.00 alle 16.00), ma anche qui è possibile fare una bellissima visita virtualeseguendo la fioritura via webcam o attraverso l’account social.

Fonte: Villa Bardini

