Il figlio gli chiede un girasole grande una casa e il papà ne fa crescere uno alto 6 metri

Un bambino di 4 anni che ha chiesto a suo padre un girasole “grande quanto la casa” è rimasto a bocca aperto quando il suo desiderio è diventato realtà.

Stellan Smith ha ora un girasole alto 20 piedi (poco più di 6 metri) nel giardino della sua casa nell’Hertfordshire e che, probabilmente, è il più alto della Gran Bretagna.

Suo padre Douglas ha piantato il seme a marzo quando è iniziato il lockdown, dopo averlo acquistato da John Butler, famoso per aver coltivato il girasole più alto del Nord America (26 piedi e otto pollici, ovvero oltre 8 metri!).

Con pazienza e amore da quel piccolo semino è nato un girasole alto e forte che nel giro di pochi mesi ha raggiunto l’incredibile obiettivo di diventare alto come la casa di fronte alla quale è stato piantato.

Le foto mostrano il giovane Stellan in piedi accanto all’opera di suo padre (che ha dovuto anche costruire una sorta di ponteggio attorno al fiore per mantenerlo in posizione) ma ritraggono anche Douglous alle prese con la cura del suo girasole gigante.

Cosa non farebbe un papà per veder felice il proprio bambino!

Fonte: The Sun

Leggi anche: