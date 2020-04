Come trasformare il tuo balcone in un giardino per gli uccelli

In questi giorni, se abbiamo la fortuna di avere un terrazzo o un balcone, vi trascorriamo più tempo del solito. Potrebbe allora essere l’occasione giusta per circondarci di nuovi amici: uccelli o insetti. Ecco come realizzare un “birdgarden” in poche semplici mosse, grazie ai consigli della Lipu.

Non c’è bisogno di avere grandi spazi, anche un piccolo balcone o addirittura una finestra, con alcuni accorgimenti, si può trasformare in un luogo accogliente per diverse specie di uccelli.

Vediamo allora alcuni consigli pratici per attirare gli uccelli sui nostri terrazzi, balconi o davanzali.

Piante

Per prima cosa è necessario posizionare alcune piante e fiori di vario genere (perfette anche le erbe aromatiche), il cui profumo e i colori sono in grado di attirare gli uccelli. Considerate poi che esistono piante che possono essere utilizzate anche per ricavare i semi per sfamare gli uccellini, tra queste i girasoli, l’echinacea e la rosa canina.

Acqua e cibo

Ci deve essere sempre a disposizione una vaschetta con l’acqua e delle mangiatoie, indispensabili soprattutto in inverno. In questo modo gli uccellini che visiteranno il vostro balcone o terrazzo, avranno tutto il necessario e si sentiranno davvero “a casa”.

Le mangiatoie devono avere sempre un tetto o essere appese a rami, piante o alla finestra in modo che solo gli uccelli piccoli possano nutrirsi (altrimenti potrebbero arrivare i piccioni, che tendono ad allontanare le altre specie e generalmente non hanno bisogno di ulteriore cibo rispetto a quello che già riescono a reperire).

Una buona idea, visto che probabilmente in questi giorni a casa avete tempo da dedicare a nuove attività, è quella di provare a realizzare da soli le mangiatoie per uccellini, a partire da materiali di recupero.

Attaccare sagome alle finestre

E’ importante attaccare ai vetri delle finestre del balcone o del terrazzo delle sagome anti-collisione, ovvero appositi adesivi che simulano la presenza di un rapace con una semplice figura nera che lo rappresenta. In questo modo gli uccelli non si avvicineranno al vetro, rischiando di sbattere e farsi male.

Nidi

Potete infine posizionare dei nidi artificiali per invogliare le coppie di uccelli a mettere al mondo i propri cuccioli al sicuro nel vostro balcone o terrazzo. Anche in questo caso, ne esistono già pronti da acquistare oppure potete cimentarvi in una realizzazione fai da te.

Tutte queste cose possono essere sistemate, in piccolo, anche su un semplice davanzale della finestra, se non avete a disposizione balconi o terrazzi. Non dimenticate quindi acqua, cibo e piante colorate e profumate, poi non resta che osservare chi arriverà!

Fonte: Lipu

