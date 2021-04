Giacinto: le leggende più belle sulla fioritura e la simbologia nel linguaggio dei fiori

Il giacinto è un bulbo caratterizzato da fiori colorati, dal rosso al blu, fino al bianco e al rosa. Scopriamo le leggende e il significato

Il giacinto è un bulbo da fiore appartenente alla famiglia delle liliaceae, e originario dell’Asia Occidentale.

Il nome hyacinthus gli venne attribuito da Tournefort e poi mantenuto anche da Linneo; deriva dalla parola greco albanese “giak”, che significa rosso scuro, e dal suffisso “inthos”, ossia pianta.

Il fiore di giacinto si presenta con foglie di colore verde intenso e splendidi fiori tubolari con apertura a stella, e con sfumature che vanno dal lilla al viola, passando per il blu, il rosa, fino al bianco candido.

La fioritura del giacinto inizia a marzo, e i fiori hanno anche un gradevole e delicato profumo.

Il hyacinthus orientalis è arrivato in Italia intorno alla fine del 1500 dall’Olanda, perché Cosimo de’ Medici se ne innamorò e li volle per abbellire il suo giardino; in Francia, invece, fu Madame de Pompadour a volere questi splendidi fiori per decorare i giardini e le sale del Palazzo di Versailles.

Leggende e miti del giacinto

La mitologia greca legata alla figura del giacinto narra che, il dio Apollo si era invaghito di un suo compagno, il giovano spartano di nome Giacinto.

Un giorno mentre stavano giocando al lancio del disco, Apollo colpì per sbaglio il suo amato amico che morì. Il dio Apollo disperato per la perdita fece nascere un fiore di grande bellezza, con cui poter ricordare il suo amico per l’eternità, e diede vita al giacinto.

Questo non è l’unica leggenda mitologico legato al giacinto; infatti, come riportato da Pausania, militare ed eroe di Sparta, questo fiore era sacro a Cerere, divinità materna della terra e della fertilità, e moltissimi giovani durante le celebrazioni sacre a lei dedicate, sfoggiavano bellissime corone di giacinti.

Secondo la storia, invece, nel territorio di Sparta si festeggiava la sua fioritura con delle celebrazioni, che presero il nome di feste giacinzie; ma non è tutto, perché è noto come nell’antica Grecia era usanza diffusa tra le ragazze indossare sul capo delle corone di giacinti durante il matrimonio dei fratelli maschi.

Il giacinto nel linguaggio dei fiori

Il giacinto nel linguaggio dei fiori simboleggia il divertimento, ma ha anche altri significati a seconda del colore. In particolare:

Il giacinto rosso simboleggia il dolore;

dolore; Il giacinto giallo, come la rosa, è simbolo di gelosia;

come la rosa, è simbolo di gelosia; il giacinto blu indica coerenza e sincerità;

indica coerenza e sincerità; il giacinto porpora è simbolo di perdono,

è simbolo di perdono, mentre il giacinto rosa è sinonimo di gioco e divertimento.

Inoltre, è interessante sapere che nei paesi di origine anglosassone questo fiore è considerato il simbolo degli amanti.

Come coltivare il giacinto

Il giacinto si può coltivare in casa, sia in vaso sia in piena terra. In caso di giardino o terrazzo, il bulbo di questo fiore può essere piantato direttamente nel terreno, purché sia ben drenato ed esposto alla luce, perché il giacinto non ama molto le zone d’ombra e predilige temperature miti dai 15° in su.

In caso di coltivazione in vaso, invece, è necessario usare un terriccio specifico e adatto ai bulbi da fiore. Per quanto riguarda l’irrigazione, è consigliabile innaffiarlo con regolarità, ma prestando massima attenzione ai ristagni di acqua soprattutto nei sottovasi che potrebbero rovinare la pianta.

Altre bellissime leggende e miti legati ai fiori:

Ti potrebbe interessare anche: