Filodendro: trucchi e consigli per curarlo e mantenerlo vivo quest’inverno e oltre

Il filodendro è una pianta tropicale d’appartamento che necessita di particolari cure e attenzioni soprattutto durante i mesi invernali

In inverno tutte le piante crescono molto più lentamente e, di conseguenza, richiedono molta meno acqua. In questo periodo dell’anno, infatti, alla maggior parte delle piante d’appartamento, così come il filodendro, piace che il terreno si asciughi bene tra un’innaffiatura e l’altra. Ricorda che durante i mesi invernali, le piante hanno bisogno di maggiore luce e calore: è bene spostarle vicino alla finestra e posizionarle negli ambienti più caldi e luminosi della casa; anche l’umidità è importante, per cui ricorda di nebulizzarle per mantenerle sempre fresche e idratate.

Scopriamo come prenderci cura del filodendro quando le temperature si fanno più rigide. (Leggi anche: Piante d’appartamento facili da coltivare: il filodendro o Monstera deliciosa)

Filodendro: come prendersene cura in inverno

Il filodendro richiede cure e attenzioni particolari durante i mesi invernali. Queste piante d’appartamento, in questo periodo, sono sottoposte a condizioni di crescita sfavorevoli a causa della diminuzione dei livelli di luce, aria secca, giornate più corte e temperature rigide. Adeguare le procedure di cura per soddisfare i cambiamenti stagionali, è la chiave per aiutare queste piante a sopravvivere.

Il filodendro è una pianta da appartamento dalle bellissime foglie lucide e a forma di cuore; si tratta di una specie molto resistente, che ama anche un po’ di siccità, quindi, è bene procedere con annaffiature non troppo frequenti e ravvicinate in inverno. Se una foglia inizia ad appassire o a cambiare aspetto, basta tagliarla ed eliminarla, vedrai crescerne altre in pochissimo tempo.

Il filodendro ama la luce, ma è bene evitare quella diretta del sole che potrebbe bruciare le foglie. Il consiglio è posizionare il vaso in una stanza luminosa e calda poiché, soprattutto in inverno, soffre le basse temperature.

Propagazione

La propagazione per talea del filodendro va effettuata durante i mesi estivi. Evita la riproduzione nei mesi invernali; in estate, invece, se desideri propagare la pianta, assicurati di prelevare talee lunghe circa 7-10 cm, con un minimo di 3 foglie attaccate allo stelo. (Leggi anche: Tempo di talee! Piante, arbusti e alberi da riprodurre a novembre)

Fattori che influenzano la crescita della pianta in inverno

Alcuni dei fattori cruciali che influenzano la salute del filodendro durante i mesi invernali sono la mancanza di luce, l’eccessiva quantità di acqua che potrebbe causare il marciume delle radici e la temperatura. Scopriamo come prenderci cura di questa bellissima pianta d’appartamento, e quali sono i fattori da tenere in considerazione per una crescita rigogliosa.

Luce

Il tuo filodendro potrebbe non ricevere abbastanza luce se ha foglie minuscole o lunghi spazi tra le stesse. Spostalo in un punto più luminoso, ma non a diretto contatto con la luce del sole, perché potrebbe bruciare le foglie. Le aree parzialmente ombreggiate sono ideali per i filodendri.

Acqua

In inverno, lascia che la superficie si asciughi completamente tra un’annaffiatura e l’altra, poiché un’eccessiva irrigazione può causare marciume e foglie gialle. Poiché l’acqua fredda è uno shock per queste piante tropicali, cerca sempre di usare acqua a temperatura ambiente. Le foglie dei filodendri possono cadere sia a causa dell’eccessiva irrigazione sia a causa di mancanza di acqua; quindi, prima di procedere occorre capire se è il momento di innaffiare la pianta controllando l’aridità del terreno.

Temperatura

I filodendri non tollerano le basse temperature per un lungo periodo. Si tratta di piante tropicali, che se esposte a temperature estremamente basse, aria fredda e gelo possono soffrire. Il consiglio è posizionare la pianta in una stanza calda e luminosa, vicino a una finestra esposta a est oppure a sud: questo le darà un po’ di calore che la aiuterà a sopravvivere in inverno.

Umidità

I filodendri tollerano l’aria secca, ma preferiscono l’umidità. Osserva la punta della foglie e se noti una certa doratura, questo è un segno di aria secca; in tal caso, potresti dover aumentare l’umidità intorno alla tua pianta, magari nebulizzando spesso le foglie. (Leggi anche: Come e perché nebulizzare le piante d’appartamento e da esterni)

Fertilizzante

Durante l’inverno, quando lo sviluppo è più lento, non usare fertilizzati; ricorda che se la pianta non riceve abbastanza nutrienti, crescerà lentamente e le sue foglie saranno più piccole del solito, tutto ciò in inverno è assolutamente normale.

Pulizia

Le finestre chiuse aumentano la polvere e l’inquinamento interno durante i mesi invernali. L’accumulo di polvere e sporcizia può limitare la quantità di luce che raggiunge la pianta, il che è molto importante date le giornate corte. Prova a spolverare delicatamente le foglie, usando un panno morbido imbevuto d’acqua. Puoi anche usare sapone spray e poche gocce di succo di limone per eliminare l’accumulo di polvere più ostinata.

Terreno

I filodendri preferiscono un terriccio sciolto e ricco di sostanza organica. Ricorda anche che il terreno deve essere ben drenante, e che il sale che si accumula a causa dell’irrigazione non è adatto alla crescita di questa specie, poiché causa l’imbrunimento e l’ingiallimento delle foglie.

