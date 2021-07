Conosci il geniale trucco del giornale per impedire alle erbacce di crescere?

Diversi i filmati su Youtube, ma poca diffusione: i giornali di carta, quelli vecchi che forse non si leggono più, possono essere usati per impedire alle erbacce di crescere nel nostro giardino.

Un vero incubo per i giardinieri, ma anche per semplici cittadini che vivono in una casa con giardino: le erbacce. Staccandone una, ne crescono cento.

E molti alla fine ricorrono a diserbanti chimici, la cui tossicità non dovrebbe essere più oggetto di discussione (ma che purtroppo si usano ancora molto). Ma in realtà, almeno per piccoli giardini, basta avere dei giornali: sì i quotidiani, che possono impedire alle fastidiose erbacce di crescere.

Prima di tutto è necessario innaffiare l’area colpita dalle erbacce sulla quale vogliamo lavorare. In seguito dobbiamo letteralmente coprirla con fogli di giornale: questi si bagneranno e resteranno fissati sull’erba, anche in caso di vento.

A questo punto si innaffia di nuovo sui giornali, quindi si sparge materiale da pacciamatura, ovvero residui organici come erba tagliata, foglie secche, avanzi vegetali, segatura.

E per almeno una stagione dovremmo stare tranquilli: i giornali si decomporranno offrendo cibo a vermi e altri organismi “buoni”, molto utili per il benessere del giardino.

Ecco qualche video esplicativo.

Provare per credere.

Fonti di riferimento: Youtube

