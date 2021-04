Se vuoi un prato favoloso ma hai zero voglia di tagliarlo, pianta la Dicondra

Dicondra, la piante infestante che ti permette di avere un prato erboso verde e lussureggiante senza bisogno di tagliarlo

La dicondra (Dichondra repens) è una pianta tappezzante, che resiste bene all’ombra e che è molto adatta per dare vita a prati erbosi facili da mantenere. Si tratta di una specie erbacea molto vigorosa e a bassa manutenzione.

Si ripara e si autorigenera facilmente, quindi, anche se calpestato spesso, il tappeto erboso rimarrà comunque folto e lussureggiante. La dicondra ha le caratteristiche di una vera e propria pianta infestante. Resiste sia al sole che all’ombra ed è possibile coltivarla in ogni tipo di clima, soprattutto nei luoghi in cui altre tipologie di prato non attecchiscono.

Forse vi sarà capitato, a vostra insaputa, di percorrere un sentiero o di camminare su un prato formato proprio grazie alla dicondra.

Come fare un prato di Dicondra

Se volete anche voi dare nuova vita e colore al vostro prato potete decidere di coltivare la dicondra a partire dai semi o dalle zolle precoltivate. La dicondra forma dei cuscini compatti dove è più esposta al sole mentre tende a diradarsi all’ombra.

Questa pianta erbacea ha un portamento strisciante, si diffonde sulla superficie del terreno e raggiunge un altezza di circa 3 cm. È composta da piccole foglie carnose di forma tondeggiante e di colore verde brillante.

La crescita della dicondra normalmente non va oltre i 3 cm di altezza e per questo motivo grazie a questa ‘erbaccia’ molto probabilmente non avrete più bisogno di rasare il prato. Ecco perché scegliere la dicondra per creare un manto verdeggiante può essere una soluzione davvero conveniente. (Leggi anche: L’erba del vostro prato non cresce? Ecco 4 possibili soluzioni)

Durante la stagione primaverile la dicondra presenta dei piccoli fiori ascellari di colore bianco o giallo chiaro. Un aspetto che renderà il vostro prato ancora più gradevole. La coltivazione della dicondra essendo molto semplice è adatta anche a chi non ha molta dimestichezza con il giardinaggio.

Seminare la dicondra

La moltiplicazione della dicondra avviene per semi e per stoloni. Ricordate che prima di seminare la dicondra dovrete vangare molto bene e rastrellare il terreno. La dicondra preferisce terreni leggermente acidi.

Vi consigliamo di seminare la dicondra all’inizio della primavera in modo che abbia davanti tutta la bella stagione per crescere, dato che questa pianta preferisce il sole e durante la stagione fredda tende a ritirarsi per poi riesplodere e divenatare folta ai primi caldi .

In ogni caso per qualsiasi dubbio potrete chiedere consiglio al vostro vivaista di fiducia e nel negozio dove acquisterete i semi di dicondra.

Quando innaffiare la dicondra

Essendo una pianta rustica sopporta molto bene qualsiasi condizioni climatica. Per quanto riguarda le innaffiature, la dicondra sopravvive benissimo grazie all’acqua che proviene dalle piogge ma il consiglio è comunque di innaffiare il prato di tanto in tanto in particolare durante la stagione calda e nei periodi di siccità.

Occhio ai diserbanti!

Inoltre la dicondra è una pianta che resiste molto bene agli insetti e ai parassiti. Tra le foglie della dicondra potrebbero di tanto in tanto nascere altre piante spontanee o qualche fiore. Niente vi impedisce di estirpare manualmente le piante che non vi interessano quando le avvistate. Ricordate che i diserbanti distruggerebbero anche la dicondra, quindi meglio non utilizzarli e servirsi nel caso solo di mezzi meccanici e manuali.

La prossima volta che deciderete di creare un bel prato ricordate il nome della dicondra, una pianta a bassa manutenzione che non necessita di rasature e per la quale non servono copiose irrigazioni. Vi farà davvero risparmiare acqua e fatica.

