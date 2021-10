Come conservare le erbe aromatiche appena potate e averle pronte per le tue ricette, pot-pourri o decorazioni

Idee e partici consigli per conservare e riutilizzare fiori, foglie e semi delle piante aromatiche dopo la potatura

L’inizio dell’autunno in cucina è un periodo di grande fermento, soprattutto per chi ha in giardino o in vaso le erbe aromatiche. È tempo di potatura per la maggior parte di esse, vediamo cosa fare di questo prezioso raccolto che possiamo conservare e utilizzare in cucina, ma anche per realizzare decorazioni a costo zero in vista del Natale ( Queste sono le erbe aromatiche che devi assolutamente potare a Ottobre)

Come conservare i fiori

I fiori delle erbe aromatiche vanno tagliati per permettere alla pianta di vivere più a lungo e produrre foglie più profumante e saporite. Vediamo allora come riutilizzare i fiori appena potati:

facciamoli asciugare;

lasciamoli seccare in un luogo fresco asciutto su un panno carta;

Una volta effettuata questa operazione di base abbiamo più possibilità di utilizzo:

disporli in un centrotavola o ciotolina insieme a poche gocce dell’olio essenziale che preferiamo;

metterli nei sacchettini porta confetti insieme a due gocce di olio essenziale e usarli come profumatori per armadi o cassetti. Avremo facilmente creato profumatissimi pot-pourri da regalare e usare per decorare e profumare la casa. (Come utilizzare spezie, fiori e erbe aromatiche per profumare la casa naturalmente)

da regalare e usare per decorare e profumare la casa. (Come utilizzare spezie, fiori e erbe aromatiche per profumare la casa naturalmente) Se abbiamo diversi rametti, in particolare di salvia o lavanda possiamo fasciarli e creare degli stick da bruciare come incenso fai-da-te (Leggi: Smudge stick: cos’è e come si prepara l’ancestrale mazzetto di erbe essiccate che purifica la casa

Come conservare le foglie

Come abbiamo fatto per i fiori, assicuriamoci di fare essiccare le foglie in un luogo fresco e asciutto. Una volta fatto ciò le conserviamo in barattoli con chiusura ermetica. Possiamo utilizzare le foglie in cucina in mille modi:

per la cottura di carni e sughi: alloro, rosmarino, basilico, origano;

per la preparazione di tè e tisane: menta e lavanda sono le più apprezzate.

Come conservare i semi

Anche i semi di queste preziose piante aromatiche possono essere essiccati allo stesso modo, dopodiché possiamo utilizzarli anche così:

una parte la conserveremo per far crescere nuove piante a primavera;

una parte la useremo in cucina per arricchire i nostri piatti: pesiamo ai semi di finocchio, molto utilizzati anche per le tisane depurative, ai semi di aneto o di cerfoglio. (leggi anche: Semi di zucca: i trucchi per conservarli correttamente e piantarli il prossimo anno)

