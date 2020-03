Come piantare il limone in una tazza per profumare e decorare la vostra casa

Se volete profumare in maniera del tutto naturale la vostra casa, avete diverse opzioni. Tra queste la possibilità di coltivare un limone in una tazza.

Il limone è un frutto colorato, sano, ricco di proprietà e anche particolarmente profumato. Il suo aroma caratteristico è in grado non solo di eliminare sgradevoli odori come quello di cucinato, di umido, ecc. ma anche di migliorare il nostro umore.

Se non avete spazio per tenere una pianta di limone in casa perché magari nella vostra abitazione non c’è un balcone o un terrazzo e neppure un giardino, potete scegliere comunque di avere la vostra piccola ma profumatissima piantina di limone. Come? Seminandolo e coltivandolo in una semplicissima tazza.

Come piantare il limone in una tazza

Questi i passaggi fondamentali da seguire:

Rimuovere i semi di circa 5-10 limoni. Assicuratevi che siano completi, ossia né rotti né tagliati o rovinati, metteteli poi in un bicchiere di acqua pulita per idratarli (devono rimanere a bagno per circa un’ora).

Osserva quali semi affondano e quali galleggiano. Quelli che vanno sul fondo della tazza sono quelli “buoni” da utilizzare.

Scolare i semi e rimuovere l’acqua in eccesso utilizzando un tovagliolo di carta.

Usa una pinzetta per togliere la pelle intorno al semino (questo favorisce la germinazione)

Riemettere i semini in un po ‘d’acqua aspettando che germinino (questo passaggio potrebbe richiedere un paio di giorni)

Mettere della terra umida (ma non eccessivamente) sulla base della tazza

Disporre i semi in forma circolare (anche in più cerchi concentrici), coprendo la maggior parte della terra

Coprire la tazza con dei sassi piccoli o della ghiaia

Dopo 9-15 giorni vedrai spuntare le prime piantine. A questo punto innaffiale ogni mattina.

In ultimo bisogna fare in modo che le piantine non si intralcino tra di loro, altrimenti rischiano di morire. Quando hanno raggiunto una certa altezza, potete trapiantarle insieme dandogli più spazio in una pentola oppure separarle in piccoli vasi.

La crescita del limone è lenta, ci vorranno dai 6 ai 7 mesi per veder crescere una pianta di una certa altezza. Fino a quel momento godetevi il vostro limone in tazza!

Fonte: salud180

