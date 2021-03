Come avere un prato verde sempre in ordine, da far invidia a tutto il vicinato

Avere un giardino, grande o piccolo che sia, è davvero un lusso perché permette di godere di uno spazio aperto privato a contatto con la natura anche in città.

Prendersi cura dei propri spazi verdi e avere un prato sempre in ordine può però richiedere molto impegno se non si hanno i mezzi giusti: vediamo come avere un giardino da far invidia a tutto il vicinato in poco tempo e con il minimo sforzo.

Soluzioni per piccoli giardini: decespugliatore o tagliaerba?

Un piccolo giardino può trasformarsi in una vera e propria oasi di pace e benessere fuori dalla porta di casa, dove concedersi piacevoli ore di relax immersi nel verde. I nostri momenti a contatto con la natura possono tuttavia essere rovinati da erba alta, aiuole poco curate, erbacce che rendono l’ambiente poco gradevole.

Se si hanno a disposizione gli strumenti giusti, però, prendersi cura del proprio piccolo paradiso verde non richiede né troppo tempo né troppa fatica. Un prato può infatti essere mantenuto sempre in ordine grazie a un piccolo tagliaerba o a un decespugliatore, entrambi comodi e semplici da utilizzare senza grandi sforzi.

Se il proprio giardino è di piccole dimensioni, se è necessario effettuare il taglio dell’erba lungo bordi e recinzioni, o se nel prato crescono molte piante ed erbe selvatiche può essere utile acquistare un decespugliatore per un lavoro scrupoloso. Per piccoli giardini può essere sufficiente l’utilizzo del solo decespugliatore, uno strumento leggero, economico, disponibile con potenze differenti e comodo da riporre anche se si ha poco spazio. Alcuni decespugliatori consentono poi di sistemare siepi ed effettuare potature dei rami: si tratta di decespugliatori multifunzione, dotati di una testata intercambiabile per assolvere a funzioni diverse dal taglio dell’erba.

Per quanto riguarda l’alimentazione, i decespugliatori possono essere provvisti di motore a scoppio o elettrico oppure funzionare grazie a batterie. I decespugliatori a batteria sono una soluzione sempre più diffusa, poiché la stessa batteria può essere utilizzata su strumenti differenti, non solo da giardino. Le batterie possono infatti essere impiegate anche su trapani o altri utensili per il fai da te.

Per giardini di piccole dimensioni un decespugliatore può bastare a sistemare tutto il prato, mentre per quelli medio-grandi, è perfetto per ripulire l’erba intorno ad aiuole, alberi, marciapiedi e recinzioni prima di intervenire con il tagliaerba.

Quando il proprio spazio verde è ampio è preferibile utilizzare un rasaerba per curare il prato con pochissimo sforzo, in modo veloce e in maniera uniforme e precisa. Si tratta di un’ottima soluzione se il giardino non presenta ostacoli o quando l’uso del solo decespugliatore non è sufficiente. Come per il decespugliatore, anche per i tagliaerba esistono svariati modelli, per adattarsi alle diverse esigenze. Esistono infatti rasaerba a spinta o a trazione, con motore a scoppio, elettrico o dotati di batteria ricaricabile. L’erba tagliata viene scaricata nella parte posteriore e, nei tagliaerba con sistema mulching, sminuzzata in polvere fine che rimane sul prato e concima il terreno in modo naturale.

Prato perfetto per grandi spazi grazie ai trattorini tagliaerba

Chi ha la fortuna di avere un grande giardino e sogna un prato curato, uniforme e preciso, ma non vuole trascorrere tutto il proprio tempo libero a tenere a bada l’erba alta può ricorrere a un trattorino tagliaerba. Questa soluzione è ottima per ampi spazi, quando il tagliaerba non è sufficiente, e permette di avere un giardino perfetto senza sforzo e in modo veloce: è infatti sufficiente accomodarsi e guidare il mezzo percorrendo tutto il giardino.

I trattorini tagliaerba sono semplici e divertenti da guidare anche per chi non ha esperienza e molti modelli presentano il cambio automatico, per una maggiore facilità di utilizzo. Come per i decespugliatori e per i tosaerba, anche i trattorini tagliaerba possono essere scelti in base alle proprie esigenze, al tipo di prato, alle dimensioni del giardino e al risultato che si vuole ottenere, ma in più garantiscono risultati ottimi senza alcuna fatica.

Giardino invidiabile senza sforzo: il robot tagliaerba

Il robot tagliaerba rappresenta una vera e propria rivoluzione per la cura del giardino. Grazie alla tecnologia, infatti, anche le persone più pigre possono avere un prato sempre in ordine attraverso uno strumento potente e affidabile in grado di sostituire il normale tosaerba.

Leggeri, poco ingombranti e semplici da usare, i robot rasaerba funzionano a batteria e, grazie a ruote e sensori, percorrono in modo autonomo tutta la superficie del manto erboso in piano o in pendenza. Al termine del lavoro, il robot si ricarica nella sua apposita stazione. I diversi modelli consentono di prendersi cura di giardini di piccole, medie e grandi dimensioni, regolando l’erba ad altezze diverse. L’erba tagliata viene ridotta in modo molto fine e lasciata sul terreno: in questo modo il prato risulta ordinato e concimato in modo naturale, senza dover fare alcuno sforzo.

A seconda del modello è possibile programmare e controllare il robot tagliaerba anche tramite semplici applicazioni e alcuni robot possono essere avviati solo attraverso l’inserimento di un PIN che li protegge da manomissioni e furti.

Dove acquistare gli strumenti giusti per il prato

Come abbiamo visto esistono tantissime soluzioni che permettono di avere un prato verde curato e con gli strumenti giusti è possibile godere dei propri spazi all’aperto con uno sforzo minimo o addirittura senza fatica. Proprio la grande varietà di prodotti a disposizione può però rendere difficile la selezione e la scelta tra le tante offerte.

