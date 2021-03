Come coltivare l’ananas a partire dagli scarti del frutto: pianta il ciuffo!

Non buttare il ciuffo dell’ananas! Piantalo e prova a coltivare l’ananas in casa!

L’ananas è un molto particolare, oltre che buonissimo e salutare. È una pianta originaria del Sud America, come la maggio parte delle Bromeliacee, infatti la parola Ananas deriva dal nome del frutto nella lingua degli Indios Guaranì. Quella dell’ananas è un’infruttescenza, immaginatevi tante bacche diverse unite tra loro, e per ognuna prima c’era un fiore. (Leggi anche

Le proprietà e virtù dell’ananas si devono soprattutto alla presenza della bromelina, un enzima molto importante e presente soprattutto nel gambo; la sua caratteristica principale è infatti quella di rendere facilmente digeribili anche le più complesse proteine. Già nel 18° secolo l’ananas era noto per avere proprietà digestive e diuretiche, e veniva largamente consumato al termine di pranzi abbondanti. Molte delle piante d’appartamento più vendute sono bromeliacee e, se fate attenzione, la loro rosa di foglie è identica al ciuffo dell’Ananas. Tra di loro anche le Tillandsie, quelle piantine pelosette che vivono senza terriccio e vanno solo spruzzate: nella foresta pluviale si nutrono dell’umidità dell’aria.

Quindi perché non tentare di crescere anche la pianta dell’ananas in appartamento, o se vivete in un posto abbastanza caldo, in giardino?

Ecco come coltivare l’ananas a partire dal ciuffo

Comprate un Ananas

Acquistate un ananas dal ciuffo verde e sano, senza foglie marroni. Il resto potete consumarlo fresco o preparare deliziose ricette con ananas

Staccate o tagliate il ciuffo

Tagliare la corona di foglie con un coltello, oppure, come hanno insegnato a me, ruotandola con forza in modo da strapparla solo insieme ad un pezzo del midollo interno.

Se la tagliate via, dovete eliminare poi tutta la polpa, che creerebbe marciumi e lasciare seccare il tutto qualche giorno in un luogo caldo. Già tagliando la corona, vedrete dei piccoli cerchietti scuri, che non sono altro che radici pronte a crescere.

Staccate le foglie e inseritelo in un bicchiere pieno d’acqua

Staccate due o tre giri di foglie in modo da pulire il gambo come nell’immagine che vedete sotto. Quando è ben asciutto mettetelo a radicare in un bicchiere o in un barattolo riempito d’acqua in un luogo luminoso e attendete che le radici si sviluppino. Potete utilizzare anche degli stuzzicadenti per sorreggere il ciuffo un po’ come si fa con il nocciolo di avocado

Trapiantate il ciuffo nei vasetti

Quando le radici saranno sviluppate preparate dei vasetti di terriccio (va bene quello per piante grasse) con un buon drenaggio sul fondo (mettete un po’ di sassolini in modo che non ristagni l’acqua). Piantate il vostro ciuffo, che adesso è una pianta vera e propria. Se siete in un posto freddo il consiglio di Agata (una dei pollici verdi che mi segue su Fb), che ha già provato con successo questo esperimento, è quello incappucciare la pianta con un sacchetto di plastica, fermarlo al vaso, e riempirlo di forellini con un ago. In quest modo avrete una microserra che proteggerà la vostra piccoletta dagli sbalzi di temperatura.

Innaffiate circa una volta a settimana, ma per i primi tempi assicuratevi di non far seccare del tutto il terriccio. Ci vorranno circa due mesi perché la vostra pianta sia ben attecchita, e dopo circa un anno potete rinvasarla per dare spazio alle radici e farla crescere…e magari, col tempo, minimo dopo due anni, vi regalerà, un piccolo ananas da gustare con soddisfazione.

Altre piante che puoi coltivare dagli scarti: