I ciclamini sono sfioriti, cosa fare e come trattare la pianta e il bulbo dopo la fioritura

Il tuo ciclamino è sfiorito e sembra morto? Ha solo finito il suo ciclo, scopri come conservare il tubero per il prossimo anno

I ciclamini in vaso sono un tipico regalo del periodo invernale, perché è in inverno che danno il meglio di sé. Con la bella stagione alle porte, invece, questa pianta sembra condannata a morte. Ecco come fare per salvarla ed assicurarsi una nuova fioritura con il prossimo freddo.

I ciclamini sono piante dai fiori vivaci e colorati che però dopo la fase della fioritura soffrono fino a morire. Cosa si può fare per permettere alla pianta di conservarsi e rinascere? Luce e clima adatti sono la chiave per prendersi cura del ciclamino dopo il periodo di fioritura. Probabilmente troppa acqua e troppo caldo hanno danneggiato la pianta, facendo seccare i fiori e ingiallendone le foglie, ma non disperarsi. Anche se la pianta sembra morta, in realtà si trova in uno stato ‘dormiente’ durante l’estate – che permette alle radici di rinvigorirsi e prepararsi alla nuova stagione della fioritura.

Come curare la pianta e il bulbo di ciclamino nei mesi caldi

Togliere la piantina dal sole: il ciclamino è una pianta da sottobosco, che ama l’umidità e l’ombra. Meglio spostare il vaso in una stanza fresca e lontano dalla luce diretta.

Tagliare via le foglie più rovinate e i fiori ormai secchi.

Non desistere: anche se la pianta sembra rovinata e secca, destinata a morire, con temperature più fresche le foglie rinasceranno e il ciclamino tornerà a nuova vita. Questo perché il bulbo della piante (o tubero) rimane nel terreno e sopravvive anche alla morte delle foglie e dei fiori – sarà questo il segreto della nuova fioritura.

Nei mesi di quiescenza (quelli estivi) innaffiare il terreno molto raramente.

Solo in autunno (a partire da settembre) si vedranno i frutti delle cure estive, con la ricomparsa dei germogli nel vasetto: è questo il momento di riportare la pianta alla luce del sole e di tornare a innaffiarla con costanza – magari nutrendola ulteriormente con l’ausilio di un fertilizzante.

Il ciclamino dovrebbe rifiorire a metà inverno, tornando al suo splendore.

