Dalle cassette della frutta il kit per creare l’orto a casa distribuito gratis alle famiglie in difficoltà

Impossibile coltivare un orto in città? Non proprio! Anzi, non c’è niente di più semplice che farselo a casa. È da qui che nasce l’idea, dopo l’emergenza sanitaria, della Rete Or.Me. (Orti Metropolitani) che a Torino ha una sola e preziosa missione: realizzare e distribuire alle famiglie più in difficoltà dei kit di diverse dimensioni per produrre cibo nella propria abitazione.

È questo lo scopo del progetto Telecoltura della stessa rete OrMe nell’ambito del bando “Insieme andrà tutto bene”.

Dalle cassette della frutta a cassoni un po’ più grandi, dalle erbe aromatiche a frutta e verdura, la Rete OrMe, composta da diverse realtà associative del territorio cittadino (Educadora, Parco del Nobile, RE.TE Ong, Ortialti, Innesto, Casematte, Orti Generali e Istituto Gobetti Marchesini), si è posta quindi l’obiettivo della distribuzione in diverse circoscrizioni della città di Torino di un vero e proprio kit – a partire da piante di pomodoro e insalata – per coltivare il proprio orto in miniatura sul balcone di casa.

I destinatari di questa azione sono soprattutto le famiglie che in questo momento sono in difficoltà, coloro che hanno difficoltà a sbarcare il lunario e possono trovare in un orto sul balcone anche un motivo di serenità e di svago.

“La nostra idea è di produrre cibo nella abitazioni anche perché c’è un aspetto terapeutico molto importante nell’avere un piccolo angolo verde in casa”, raccontano gli organizzatori.

Tramite il progetto Tele.coltura il kit orto domestico verrà distribuito a varie famiglie delle circoscrizioni 2, 5, 6 e 7 di Torino!

Le cassette sono ricoperte sul fondo di argilla espansa, in modo che faccia da camera di drenaggio, e poi riempite di terriccio vegetale.