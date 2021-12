I bulbi da piantare ora per un 2022 fiorito e fortunato

I questi giorni di festa perché non dedicare qualche ora del tempo libero al giardinaggio? La stagione fredda è perfetta per la semina di diverse piante e fiori che vedremo poi sbocciare in primavera ed estate.

In questo periodo si possono ad esempio seminare i bulbi, molto semplici da coltivare e in grado di regalare splendide e profumate fioriture nei prossimi mesi. A dicembre si seminano ad esempio bulbi dei giacinti, che a partire da marzo inebrieranno la casa di profumo, oppure il candido mughetto, che fiorirà a maggio o i maestosi gigli che si apriranno a giugno e luglio.

Seminare i bulbi è davvero facile ed è un’attività che possiamo fare anche per i bambini. Per ottenere i fiori è infatti sufficiente collocare in un vaso o in giardino, sistemandoli in piccole buche poco profonde e ricoprendoli con un po’ di terra. Dopo la semina, non è necessario prendersi cura dei bulbi, ma basterà lasciarli all’esterno, al freddo, e aspettare che la natura faccia il proprio corso con fiducia e speranza verso il futuro. All’inizio della primavera si vedranno spuntare le prime foglie e, poco dopo, anche i pollici più neri potranno godere di spettacolari fioriture.

Come sceglierli? Oltre che per il valore estetico, potremmo scegliere i bulbi in base al significato che viene loro attribuito. Ogni fiore ha infatti il proprio significato e può essere scelto per augurare di attirare nella propria vita amore, felicità e gioia.

Ecco i bulbi da piantare ora e il loro significato:

Il mughetto simboleggia felicità e speranza per il futuro;

simboleggia felicità e speranza per il futuro; Il giacinto rosa è simbolo di spensieratezza e divertimento;

è simbolo di spensieratezza e divertimento; Il giacinto porpora è legato al perdono e al lasciar andare;

è legato al perdono e al lasciar andare; Il narciso porta autostima e sano egoismo;

porta autostima e sano egoismo; L’ aglio ornamentale allontana la sfortuna e le malattie.

allontana la sfortuna e le malattie. Il tulipano rosso porta con sé la promessa di un amore duraturo e profondo;

porta con sé la promessa di un amore duraturo e profondo; Il tulipano giallo simboleggia l’amore solare e spensierato;

simboleggia l’amore solare e spensierato; I gigli arancioni e rossi sono simbolo di passione;

sono simbolo di passione; Il giglio bianco simboleggia la forza e la fierezza.

Cogliamo l’occasione di questi giorni di vacanza per regalare a noi stessi o a chi teniamo il bulbo perfetto, come augurio per un 2022 fiorito e fortunato.

