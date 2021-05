Trasforma con un semplice trucco le bucce di banana in un potente macerato che fertilizza l’orto

Quando consumiamo le banane, non dovremmo mai buttare via le loro bucce. Queste possono essere utilizzate in tanti modi ad esempio, se avete un orto, potete sfruttare le proprietà delle bucce di banana per realizzare un macerato fertilizzante per le vostre piante.

Le bucce di banana si prestano a tanti utilizzi e possono essere anche mangiate, come ci ha insegnato la ricetta del banana bread anti-spreco. Un’ottima alternativa, se preferite non consumarle, è quella di realizzare un fertilizzante ricco di sostanze nutritive che poi si può usare per innaffiare le piante che ne hanno più bisogno.

Una semplicissima ricetta di fertilizzante alle bucce di banana l’ha mostrata in un video, diventato poi virale, un utente di TikTok, Armen Adamjan. Come si prepara? Basta immergere la buccia di banana sminuzzata in acqua e lasciarla a mollo per almeno un’ora.

In questo modo, tutti i nutrienti presenti nelle bucce (pensiamo al potassio, al fosforo, al calcio e al magnesio), avranno tempo a sufficienza per trasferirsi nell’acqua che, come potrete notare, cambierà colore. Dopo aver filtrato il tutto si utilizza la soluzione ottenuta direttamente sulle piante.

Le bucce di banana possono ovviamente essere aggiunte anche al nostro compost domestico, ma ci sono diversi altri sistemi per utilizzarle nell’orto. A questo proposito leggi: 10 modi per utilizzare le bucce di banana nell’orto e in giardino.

