Bouganville: come prendersene cura in inverno e proteggerla dal gelo

La bouganville è una pianta molto delicata che mal sopporta le basse temperature, il freddo e il gelo. Ecco come prendersene cura in inverno

La bouganville ama il sole e il caldo, per questo in inverno ha bisogno di particolari cure e attenzioni. Queste piante congelano quando le temperature scendono a -1° ma, a condizione che non faccia ancora più freddo, di solito tornano alla normalità non appena le temperature si fanno più calde. Quindi, prendersene cura soprattutto in inverno garantirà una crescita sana e rigogliosa, nonché una fioritura abbondante. (Leggi anche: Come coltivare la bouganville: quando piantarla, potarla e dove posizionarla)

Curare le piante di bouganville in inverno

La cura invernale della bouganville consiste nel garantire sempre una certa umidità alla pianta. La bouganville può resistere a un leggero congelamento, ma se il clima diventa molto rigido le radici muoiono; per tale ragione, quando fa molto freddo dovrebbe essere spostata in casa e conservata in contenitori del diametro di un paio di pollici più grande della zolla. (Leggi anche: Piante esposte al freddo e al gelo: come curarle e salvarle)

Ciò richiede una cura e una preparazione speciali, affinché la pianta dormi durante la stagione fredda. Potrebbe essere necessario tagliarla abbastanza se stava crescendo vigorosamente all’esterno, solo per facilitare la manipolazione e per problemi di spazio. Quando le foglie iniziano a dorarsi, rimuovile semplicemente per aiutare la pianta a conservare l’umidità. In inverno la bouganville non deve essere concimata, poiché può accumulare sali dal fertilizzante che, a sua volta, può bruciare le radici.

Una volta trasferita nel contenitore riponila in un luogo fresco e luminoso. Con l’avvicinarsi della primavera, aumenta gradualmente l’acqua e, quando inizia ad avvicinarsi la bella stagione, introduci pian piano la pianta a temperature più calde per prepararla a tornare all’aperto.

Temperatura e potatura della bouganville in inverno

La bouganville resiste a temperature sopra lo 0°, ma se scendono al di sotto l’eccessivo freddo può danneggiare la pianta irrimediabilmente. Quindi, durante l’inverno questa pianta richiede cure particolari e, soprattutto, temperature più calde; per questo è consigliabile trasferirla in casa o in un luogo caldo e protetto.

Per la potatura ricorda, invece, che in inverno la pianta non resiste al freddo ed è semi-dormiente, per cui è consigliabile aspettare l’inizio della primavera; più precisamente verso marzo/aprile è possibile procedere con questa operazione.

Come proteggere le piante più grandi dal freddo

Se la tua pianta cresce in giardino ed è molto rigogliosa da non poter essere spostata nei contenitori, ti consigliamo di proteggerla con dei teli antigelo con cui coprire la pianta soprattutto durante la notte, ossia quando le temperature potrebbero scendere sotto lo 0°. Esistono in commercio anche delle miniserre per terrazzo perfette per questo scopo.

Con le varietà più alte che crescono nel terreno, è molto più difficile proteggerle in questo modo; quindi, come salvarle dal gelo? In questo caso per aiutare la pianta a sopravvivere oltre la stagione fredda ricorda di:

non potare troppo tardi o troppo severamente in autunno

pacciame sulle radici applicare un buon strato disulle radici

aspettare che la temperatura alla sera sia più calda per procedere con la potatura.

