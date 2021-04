Alcol d’aglio, come preparare l’infallibile insetticida naturale contro afidi e cocciniglie delle piante

Contro afidi e cocciniglia, la ricetta per realizzare in casa l’insetticida naturale a base d’aglio più efficace di tutti

Sappiamo quanto sia importante trattare bene la nostra terra evitando il più possibile l’uso di sostanze chimiche nella nostra quotidianità e anche in agricoltura. A questo proposito, se abbiamo un orto sul balcone o in giardino, possiamo provare a realizzare da soli un insetticida ecologico a base di aglio.

Ci sono tanti sistemi per far sì che le nostre coltivazioni godano di ottima salute e per proteggerle dall'attacco di insetti e altri microrganismi dannosi. Tra le soluzioni migliori ci sono: mantenere la terra sana, usare buone pratiche di irrigazione, favorire la biodiversità, associare determinate piante tra loro e, quando necessario, utilizzare pesticidi di origine naturale.

Vi presentiamo allora un insetticida, repellente e fungicida a base di aglio, facile da realizzare, poco costoso e del tutto innocuo per l’ambiente. Una formula che potete sperimentare alla prima occasione.

Ingredienti:

Aglio (5 o 6 spicchi ogni mezzo litro di soluzione)

Acqua (50% della miscela)

Alcool bianco a 70° o 90° (50% della miscela)

Una goccia di detersivo per la cucina ecologico (o poco sapone grattugiato)

Preparazione

Tagliare un po’ gli spicchi d’aglio, metterli in un contenitore con l’alcool e lasciare macerare per un giorno interno, subito dopo aggiungere acqua e detersivo. Mescolare bene e inserire la soluzione in un contenitore spray. Il vostro insetticida all’aglio dura diversi giorni e si conserva tranquillamente fuori dal frigo. Se mantenuto in luogo fresco e al riparo dalla luce possiamo conservarlo anche per alcuni mesi.

Come si utilizza

Questo insetticida ecologico si può utilizzare al bisogno per difendere le piante dall’attacco di afidi, formiche, cocciniglie e altri tipi di insetti o funghi. Basterà semplicemente spruzzarlo sulle foglie e i fusti. Grazie alla presenza del sapone, infatti, la soluzione aderirà per bene sulla pianta e l’aglio, potente repellente per insetti, potrà così svolgere la sua funzione. Non vi preoccupate neppure che l’alcool possa in qualche modo danneggiare le piante, questa sostanza presente nella ricetta non crea danni ma anzi è positiva in quanto contribuisce ad estrarre al meglio tutte le proprietà dell’aglio.

Questa non è l’unica versione di insetticida all’aglio ecologico e casalingo. Vi abbiamo già presentato ad esempio quello che si realizza frullando una testa d’aglio insieme a qualche chiodo di garofano e due tazze d’acqua, si fa riposare e infine si diluisce in 3 litri d’acqua. Trovate la ricetta nel nostro articolo sui fertilizzanti e pesticidi biologici fai da te.

