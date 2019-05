Ecco perché dovresti piantare la lavanda nel tuo giardino in questo periodo

Tanti buoni motivi per piantare la lavanda subito nel tuo giardino. E tenere lontane le zanzare è uno di questi

Ci sono molte piante di cui ci si può prendere cura in giardino, sul terrazzo o balcone durante la primavera. La lavanda è sicuramente una di queste, non solo perché bella e profumata ma anche per i tanti vantaggi che offre.

Utilizzata da secoli per scopi medicinali e di bellezza, ma con diverse applicazioni anche in cucina e per la cura della casa, la lavanda è una pianta che tutti dovrebbero avere nel proprio giardino. Perché? I motivi sono davvero molti…

E’ profumata

Le piante di lavanda producono una fragranza profumata e rilassante che riempirà tutto il giardino diffondendosi anche in casa. I suoi fiori, oltre che profumati, sono anche belli e perfetti da essiccare trasformandoli in pot-pourri o sacchetti profuma biancheria.

Attira api e farfalle nel giardino

La lavanda è apprezzata per il suo colore, le proprietà medicinali ma anche per il fatto di riuscire ad attirare a sé api e farfalle che popoleranno così il vostro giardino.

Visto il declino globale della popolazione delle api, piantare la lavanda in giardino è un piccolo gesto concreto per proteggere questi insetti tanto preziosi che lavoreranno duramente anche per impollinare i vostri fiori e le vostre piante, garantendovi un giardino colorato e vivace.

E’ un insetticida naturale

Un altro vantaggio che offre lavanda, utile soprattutto in estate, è il suo essere un repellente naturale per insetti e zanzare. A differenza degli umani, infatti, che tendono ad essere attratti dal profumo calmante della lavanda, le zanzare sono respinte da questa fragranza.

Teniamola dunque in giardino o in terrazzo e avremmo l’opportunità di allontanare in maniera naturale le tanto fastidiose zanzare ma anche falene, mosche e pulci.

Se volete piantare la lavanda a questo scopo vi conviene metterla nelle zone più soleggiate del giardino o del terrazzo o vicino agli ingressi di casa in modo da mantenere quelle aree libere dagli insetti. Potete anche preparare dei bouquet di lavanda da appendere in casa per tenere lontane zanzare e mosche e profumare gli ambienti.

Lavanda per la bellezza

Non sottovalutate anche gli usi della lavanda per la bellezza. Un infuso a base di fiori secchi di lavanda può essere aggiunto all’acqua del bagno per lenire problemi alla pelle e rilassare il corpo e la mente. Si possono aggiungere anche fiori di lavanda secchi ai sali da bagno o ai Sali di Epsom.

Con un infuso alla lavanda è possibile anche rafforzare i propri capelli e combattere le infezioni. Aggiungi qualche rametto di lavanda fresca ad un barattolo di vetro riempito con acqua calda e lascialo al sole per diverse ore. Togli poi le erbe, aggiungi un cucchiaio di aceto di mele e usa la miscela per risciacquare i capelli dopo lo shampoo.

Lavanda in cucina

Forse non ci avete mai pensato, ma i fiori di lavanda potranno tornarvi comodi anche in cucina, con questi potrete preparare tisane, cocktail o la limonata alla lavanda di cui vi abbiamo parlato. E' possibile anche aromatizzare lo zucchero o il sale sgretolando finemente i fiori secchi o ancora preparare lo sciroppo alla lavanda.

Come e quando piantare la lavanda

La primavera è senza dubbio la stagione migliore per piantare la lavanda perché il terreno inizia a scaldarsi. Ecco alcuni importanti suggerimenti da seguire se volete iniziare a prendervi cura di questa pianta.

Poni le piantine di lavanda distanti tra loro di almeno 60 centimetri (considerate che possono raggiungere anche un metro di altezza).

(considerate che possono raggiungere anche un metro di altezza). Tieni le piante lontane da zone umide

Pianta la lavanda in "terreno povero" con un pH neutro.

Garantisci alla lavanda molto sole

Si tratta di una pianta resistente e abbastanza facile da coltivare che vive sostanzialmente di sole e di terra asciutta. Altri suggerimenti per coltivare la lavanda nel giardino o nell’orto potete trovarli QUI.

