Non è piacevole trovare ragnatele sui muri o sui soffitti o veder camminare in giro per casa insetti di vario genere. A volte può bastare una semplice pianta a tenere lontani gli animali indesiderati, con il vantaggio tra l'altro di non provocargli alcun male e di evitare l'utilizzo di sostanze chimiche.

Anche se abbiamo una casa pulita e ordinata, questo non impedisce ad insetti e altri animali di trovarla accogliente. La maggior parte delle persone non sa come tenerli alla larga in modo naturale ed efficace. Un tentativo da fare è sicuramente quello di servirsi di alcune piante che agiscono da repellenti. Tra queste ve ne è una in particolare: la menta.

La menta (Mentha) ha un profumo e un sapore decisamente forte, a noi generalmente gradito, ma che al contrario gli insetti non sopportano. Questa pianta è in grado di proteggere la casa dai ragni, dai moscerini della frutta e da altri insetti. Potrebbe essere efficace addirittura per tenere lontani i topi.

Ci sono sostanzialmente due modi per utilizzarla a questo scopo:

posizionare una o più piante dentro casa, sul balcone o in giardino

dentro casa, sul balcone o in giardino realizzare uno spray insetticida completamente naturale utilizzando olio essenziale di menta (vedi sotto come prepararlo)

Si tratta, in entrambi i casi, di una soluzione economica e allo stesso tempo che richiede poco impegno (la pianta di menta non necessità di grandi cure), inoltre c’è anche il vantaggio di avere un ottimo deodorante naturale per ambienti.

La pianta di menta può essere posizionata sui:

davanzali delle finestre

vicino alle porte

nelle zone perimetrali della casa

in giardino (in vaso per evitare che diventi infestante)

nell’orto (sempre in vaso)

Spray insetticida alla menta

L’ingrediente principale di questo spray è costituito dall’olio essenziale di menta che va mescolato in acqua. Le dosi da utilizzare sono:

mezzo litro d’acqua

10 gocce di olio di menta

La miscela così composta va spruzzata in tutti gli angoli più a rischio del vostro appartamento, nello sgabuzzino, in dispensa, sulla terrazza, in balcone o in tutti gli altri luoghi, fuori o dentro casa, in cui sono stati avvistati insetti sgraditi.

Altre piante dall’azione repellente

In realtà la menta non è la sola soluzione possibile. Anche altre piante, dall’inconfondibile aroma e dal sapore forte, possono avere lo stesso effetto tra queste citiamo:

Basilico

Lavanda

Citronella (consigliata soprattutto per le zanzare)

Aglio

Timo Limone (varietà di timo dal caratteristico retrogusto di limone)

Avete già sperimentato i benefici della menta o di altre piante dal naturale potere repellente per insetti?

Francesca Biagioli