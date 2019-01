Qual è il significato dei fiori rossi? E quali sono le varietà più belle da coltivare o regalare?

I fiori rossi sono simbolo di amore e passione. Ne esistono moltissime varietà, perfette per rendere più vivace e colorato il vostro giardino o balcone ma anche da regalare al proprio partner in occasioni speciali o semplicemente per ricordargli quanto è importante per voi. Scopriamo allora il significato e le 20 varietà più belle di fiori rossi.

A differenza dei fiori bianchi che connotano purezza e candore, quelli di colore rosso sono generalmente il simbolo naturale di un amore appassionato, in quanto associati al colore del cuore. Non è un caso che i giovani e gli innamorati di tutti i tempi abbiano utilizzato (e continuino a farlo) i fiori rossi come aiuto per esprimere il loro amore verso qualcuno.

Proprio il rosso, infatti, è un colore in grado di suscitare molte emozioni come la passione, ma anche la rabbia. Rappresenta dunque anche la dicotomia tra bene e male, simboleggiando allo stesso tempo l’amore e la guerra. I fiori rossi sono simbolo di seduzione, desiderio, romanticismo ma anche di rabbia, violenza e pericolo.

Scopriamo adesso i 20 fiori rossi più belli e il loro significato.

1. Rose Rosse

Le rose sono considerate uno dei fiori più belli in assoluto. Disponibili in diversi colori, nella variante rossa, rappresentano amore profondo, passione, desiderio, apprezzamento e fedeltà. Probabilmente regalare una o più rose rosse è il modo migliore per mandare un messaggio d’amore a qualcuno e non è un caso che a San Valentino la maggior parte degli innamorati scelgano proprio questi fiori come dono simbolico (ma sempre molto apprezzato).

2. Petunia

La petunia fiorisce in varie sfumature di rosso e bianco o giallo e bianco o ancora viola e bianco. Nel linguaggio dei fiori, però, alla petunia si associano anche sentimenti negativi come rabbia e risentimento per qualcosa che il destinatario ha fatto.

3. Anturio

L'Anturio è un fiore tropicale e il suo nome deriva da una parola greca che significa "fiore della coda". Si caratterizza per la presenza di una brattea (foglia che accompagna fiori o infiorescenze) a forma di cuore che circonda il vero fiore che si trova al centro ed è a forma di punta. Esiste rosso, rosa, lilla, verde e marrone. L’Anturio è sinonimo di ospitalità, felicità e abbondanza.

4. Ninfea pigmea

La ninfea pigmea è una piccola ninfea originaria di Meghalaya (India), caratterizzata da brillanti fiori rossi con meravigliosi stami gialli al centro. Simboleggia l'amicizia e l'innocenza ma è in grado anche di essere “ladra di cuori”.

5. Papavero

Il papavero è un fiore selvatico che simboleggia la morte e la rinascita e, proprio per questo, è usato da molti paesi nel Giorno della Memoria. Questo fiore rosso è dotato di ampi petali con macchie scure alla base.

6. Anemone

Questo fiore scarlatto con il centro bianco o giallastro è originario del Mediterraneo. L’Anemone può essere di diversi colori: lavanda, lilla, viola scuro, scarlatto, rosa, magenta ma anche in due tonalità con una base bianca o pallida e fiori colorati. Rappresenta l’amore tradito e viene regalato quando un partner si sente trascurato dall’altro.

7. Garofano

Il garofano esiste in una vasta gamma di colori ed esprime amore e fascino. Si crede fermamente che i garofani siano apparsi per la prima volta sulla terra dalle lacrime della Vergine Maria, il che li rende un simbolo di amore eterno. Il garofano rosso simboleggia l'ammirazione, la carità (se rosso chiaro), l'affetto e l'amore profondo. Nel linguaggio dei fiori, il garofano vuol dire "Il mio cuore soffre per te".

8. Gerbera

La Gerbera è una pianta perenne molto apprezzata per i suoi fiori dai colori brillanti. Assomiglia ad una grande margherita con un centro dorato circondato da molti petali. I colori di questo fiore vanno dal bianco all'arancio, dal crema al rosa e dal rosso al viola. Un mazzo di gerbere rosse è simbolo di amore e passione.

9. Amarillo

Questo fiore, che può essere rosso ma anche bianco, rosa, crema o arancione, simboleggia la radiosa bellezza ma anche orgoglio e determinazione. Si crede che il nome derivi da quello della bellissima pastorella celebrata da Virgilio in una sua poesia bucolica.

10. Stella di Natale

La Stella di Natale è un fiore originario dell’America. In realtà non si tratta proprio di un fiore ma di un ammasso di foglie che cambiano colore e forma. Esistono aranciate, color crema ma più spesso sono rosse. E’ considerata simbolo di purezza, allegria e successo. Nella nostra cultura, simboleggia anche le festività natalizie e in questa occasione si regala o si tiene in casa come pianta decorativa.

11. Tulipano

I tulipani rossi sono associati all’amore e alla passione. Elegante e romantico, il tulipano in versione rossa è il fiore perfetto per dimostrare amore puro ed eterno. La leggenda vuole che i tulipani rossi nacquero dal sangue di un principe turco di nome Farad che si uccise quando scoprì che la fanciulla che amava era morta.

12. Giglio

Esistono gigli di diverse dimensioni e colore: giallo, bianco, lavanda, arancio e rosso. Questo fiore elegante ed esotico ispira sentimenti di amore e desiderio appassionato. Sono spesso utilizzati durante i matrimoni come simbolo di unione, collaborazione e relazione duratura.

13. Zinnia

La zinnia è un fiore piuttosto raro, originario del Messico e diffuso in tutto il Sud America. Si caratterizza per i suoi colori brillanti e vivaci che lo distinguono da altri fiori. E’ simbolo di amore duraturo, bontà, costanza e del pensiero che si ha verso un amico lontano.

14. Celosia

Il nome di questo fiore deriva da una parola greca, 'Kelos', che significa bruciata. Questo fiore ha infatti la forma di una fiamma. Si tratta di una pianta tropicale con bellissimi fiori che vengono utilizzati principalmente per decorare giardini o feste di matrimoni. Simboleggia le emozioni forti ma anche l’umorismo.

15. Dalia

La dalia è un parente stretto di diversi fiori: crisantemo, margherita, tarassaco, calendula e zinnia e fa parte della famiglia delle Asteraceae. I fiori della dalia si caratterizzano per essere diversi nella forma e nel colore. Può simboleggiare eleganza e dignità, la necessità di cambiare o viaggiare ma è anche segno di tradimento.

16. Astro

Questo fiore dall’aspetto cespuglioso è molto particolare e diffuso. Esiste in diverse varietà di colori: bianco, viola, rosso e giallo. L’astro rosso è considerato un simbolo di amore e pazienza.

17. Ibisco

L'ibisco è un fiore tropicale appartenente alla famiglia delle Malvaceae. Quando qualcuno regala un ibisco, può suggerire di "Cogliere l'opportunità”. L'ibisco rosso rappresenta una straordinaria bellezza e, ovviamente, l’amore.

18. Calla

La Calla rossa, come altri fiori rossi, è un simbolo di amore, passione e attrazione. È anche sinonimo di giustizia, coraggio e vanità. Può essere un regalo perfetto per qualcuno che si ama.

19. Orchidea

Questo fiore, sofisticato e bello, è sinonimo di passione, energia, potenza, forza, potenza e determinazione. L'orchidea rossa è uno dei fiori migliori che ci sono per esprimere amore e gratitudine.

20. Peonia

La peonia è un bellissimo fiore dal gambo lungo e sottile e con una corolla molto piena di petali che possono variare dal rosso intenso al rosso chiaro con sfumature color cioccolato. Questo fiore incarna il romanticismo ed è considerato un simbolo di prosperità, guarigione e felicità.

21. Altri fiori rossi

Vi segnaliamo anche altri splendidi fiori rossi:

Bignonia selvatica

Lobelia acquatica

Stella egiziana

Garofano Dianthus

Fresia

Ortensia

Adonide

Balsamina

Crocosmia

Nasturzio

Ranuncolo

Rododendro

Vallota

Camelia

Geum

Frangipani

