Sono davvero molte le varietà di fiori bianchi, messaggeri di pace, candore e purezza. Scopriamo allora i più belli, in che occasione si utilizzano e il loro significato simbolico.

Il bianco è un colore che riflette tutti le luci e si adatta bene anche agli altri colori, al pari del nero e del grigio. E’ generalmente simbolo di sentimenti puri e celesti, di pace, umiltà, apprezzamento, innocenza e sincerità. Regalare dei fiori bianchi significa simbolicamente portare leggerezza e luminosità nella vita di chi li riceve.

Questi fiori sono spesso utilizzati per le decorazioni nei matrimoni ma anche come simbolo della purezza della sposa (che spesso li inserisce nel suo bouquet) o di santità e presenza divina nelle cerimonie religiose. Allo stesso tempo vengono usati anche nei funerali per offrire le proprie condoglianze alla famiglia del defunto e simboleggiare la luce suprema di Dio.

Scopriamo adesso le 20 varietà di fiori bianchi più belli e il loro significato.

1. Rosa bianca

La rosa bianca simboleggia la bellezza e rappresenta l'amore puro e giovane, la speranza e la virtù. Sono anche considerati come un simbolo di segretezza e di riverenza e sono spesso usati nei servizi funebri e funerali.

2. Giglio bianco

Il giglio è caratterizzato da bellissimi petali di colore bianco, la loro forma unica e il candore che li contraddistingue fanno sì che questo fiore venga spesso scelto dalle spose. Migliora infatti la regalità di un bouquet se utilizzato all’interno di una composizione floreale. I gigli bianchi simboleggiano purezza e verginità.

3. Calla bianca

La calla bianca è un grande fiore a forma di tromba che poggia su un gambo lungo e liscio. Simboleggia le bellezza, l’innocenza, la purezza divina, la santità e la fede. Non è un caso che questo fiore si associa spesso agli angeli e alla resurrezione di Gesù (la caratteristica forma a tromba rappresenterebbe la vittoria della vita sulla morte).

4. Orchidea bianca

L'orchidea bianca non è comune come le varianti colorate ed è considerata la più rara. Si tratta di un fiore estremamente elegante e puro che si distingue in ogni composizione floreale. Le orchidee bianche rappresentano la purezza, l'innocenza, la virtù e la bellezza divina. È spesso considerato come simbolo di eleganza e glamour ed è perfetto per i bouquet di nozze.

5. Tulipani bianchi

I tulipani sono uno dei fiori più amati al mondo, nella variante bianca simboleggiano bellezza, serenità e nuovi inizi. Possono anche essere segno di perdono, quindi regalare questi fiori di colore bianco può essere il modo perfetto per chiedere scusa a qualcuno.

6. Garofano bianco

I garofani bianchi sono fiori classici, semplici ma sofisticati. Ne esistono di 3 tipi: garofani chiari e regolari con una grande fioritura nella parte superiore del gambo, quelli a spruzzo con fiori più piccoli e quelli corti o nani, che hanno uno stelo con diversi fiori. I garofani bianchi sono sinonimo di amore e innocenza. Un bouquet di fiori di questo tipo è perfetto per le cerimonie nuziali o da regalare in occasione della festa della mamma.

7. Gerbera bianca

La gerbera bianca, con le sue ampie fioriture, è ammirata per la sua bellezza e sfarzosità. Il fiore bianco è infatti arricchito da un bulbo centrale nero e un gambo verde. In quanto a simbolismo, la gerbera può illuminare la giornata e sollevare l'umore delle persone in poco tempo. La variante bianca rappresenta la chiarezza sentimentale e la bellezza.

8. Ibisco bianco

L'ibisco bianco è un bellissimo fiore che viene usato non solo a scopo decorativo ma anche per le sue proprietà curative. L'ibisco bianco simboleggia la purezza e la fecondazione e nel linguaggio dei fiori significa "cogliere l'opportunità".

9. Ortensia bianca

L'ortensia bianca è un fiore dalla forma simile a quella di una palla di neve. E’ composto da piccole fioriture bianche con una parte blu chiaro al centro. L'ortensia bianca è particolarmente adatta a decorare i giardini ma a volte viene utilizzata anche per i bouquet. Questo fiore è simbolo di amicizia e devozione e rappresenta la profonda comprensione.

10. Margherita bianca

Le margherite bianche sono fiori semplici dall'aspetto innocente che vengono usati per bouquet da sposa e per scopi decorativi. Questi fiori bianchi simboleggiano innocenza e purezza, semplicità e nuovi inizi. Le margherite bianche sono anche considerate come fiori segreti che, nella lingua dei fiori, nascondono messaggi d’amore.

11. Narcisi bianchi

Il narciso bianco è un fiore che annuncia la rinascita della natura. E’ dotato di una bellezza e un fascino divini e simboleggia l'amicizia e i nuovi inizi. Si tratta di un fiore perfetto da regalare ai decimi anniversari o per propiziare buona fortuna a qualcuno. Rappresenta però anche l'amore non corrisposto.

12. Fiore di magnolia

Il fiore di magnolia è estremamente popolare negli Stati Uniti ed è il fiore ufficiale dello stato del Mississippi e della Louisiana. Il significato generale della magnolia richiama la dolcezza, la bellezza e la tenacia femminile ma nello specifico la variante bianca rappresenta la purezza e la perfezione.

13. Gelsomino bianco

Questo meraviglioso fiore, dalla fragranza irresistibile, è usato raramente per scopi decorativi ma molto più spesso è scelto dall'industria cosmetica e profumeria per il suo meraviglioso profumo. Il gelsomino simboleggia l'attaccamento e la sensualità e i suoi piccoli fiori rappresentano la modestia, la grazia e l'eleganza.

14. Mughetto bianco

Questo splendido fiore primaverile riflette bellezza e magnificenza e viene coltivato principalmente per il suo profumo, utilizzato in molti modi nell'industria cosmetica. Questo fiore a campana simboleggia il ritorno della felicità ed è usato nei dipinti religiosi per la sua associazione con la seconda venuta di Cristo.

15. Camelia

Questo fiore esotico e prezioso esprime la devozione di un giovane amante nei confronti dell’altro. I suoi petali rappresentano lo spirito delle donne mentre nel linguaggio dei fiori la camelia bianca significa “sei adorabile”.

16. Anemone giapponese

L’anemone giapponese è un fiore a forma di tazza che si presenta in sole due tonalità, rosa e bianco. Si crede che l’anemone sia nato dalle lacrime di Afrodite mentre piangeva per la morte di Adone. Questo fiore ha un significato sia positivo che negativo. È sinonimo di abbandono (poiché scaturiva dalle lacrime di Afrodite) ma allo stesso tempo si ritiene che protegga dal male e dalla sfortuna.

17. Nierembergia bianca

Nota in lingua inglese come Cup Flower (fiore a tazza), la Nierembergia è tipica dell'America settentrionale e centrale. Si tratta di un fiore annuale caratterizzato da foglie dentate a triangolo. Simboleggia purezza e pace.

18. Vinca bianca

La Vinca, popolarmente conosciuta come pervinca o mirto del Madagascar, è un bellissimo fiore lucente dal fogliame verde. Ha la forma di piattino in tonalità di rosso, rosa, rosa e bianco. La varietà bianca è la più apprezzata di tutte e viene spesso utilizzata a scopi decorativi. Simboleggia amicizia e lealtà.

19. Pizzo della regina anna

Il pizzo della Regina Anna ha la sua origine in Europa e deve il suo nome al caratteristico aspetto merlettato. E’ anche conosciuto come nido di uccelli, merletto del vescovo, carota selvatica e altri nomi. Questo grappolo di fiori a forma di ombrello è piuttosto singolare e diverso dagli altri fiori. Nel linguaggio delle piante rappresenta il rifugio e il santuario.

20. Iris

Questo fiore bianco è tipico della primavera e si caratterizza per i suoi petali delicati che si aprono completamente per rivelare la parte centrale gialla. Questo grazioso fiore bianco è spesso usato nei bouquet di nozze, centrotavola e composizioni floreali. L'iris simboleggia amicizia, fiducia, verità, saggezza e speranza.

21. Altri fiori bianchi

Vi segnaliamo anche altri splendidi fiori bianchi:

Dalila

Shasta Daisy

Datura

Rosa Iceberg

Peonia

Primula bianca

Amarillo bianco

Petunia bianca

Ninfea bianca

Fiore di loto

Wisteria

Eliotropio

Scabiosa bianca

Lilio bianco

Yucca

Giacinto bianco

Stramonio

Clematide

Colombina bianca

Alstroemeria

Digitale bianca

Lupinus bianco

Dianthus bianco

Cornus in florida bianco

Tuberosa bianca

Helleborus bianco

Francesca Biagioli