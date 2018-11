Come mettere al riparo dal gelo le piante in vaso del nostro balcone o terrazzo in vista dell'abbassamento termico o della neve

Freddo e piogge in arrivo! Le temperature più rigide (finalmente) tipiche di autunno e inverno cominciano a farsi sentire. Prendiamoci cura anche del nostro angolino verde che abbiamo sistemato con tanto amore sul terrazzo o sul giardino. Ma come preservare piante ed erbe da freddo e gelo?

Dopo una metà di novembre decisamente anomala, con temperature al di sopra della media, ora arrivano il vero freddo e le prime nevicate e le nostre piante potrebbero non essere pronte per sopportare un calo così drastico.

È la Coldiretti a mettere in guardia non solo gli agricoltori ma anche tutti coloro che amano coltivare l’orto e prendersi cura di piante, orticelli verdure. Insomma, l’allerta gelo vale anche per le piante in balcone o in terrazzo che rischiano di essere “bruciate” dal brusco abbassamento delle temperature.

Per salvare il proprio angolo verde il primo consiglio è quello di mettere al riparo le piante sulle scale condominiali, oppure negli androni di ingresso, o, in extremis, in cantina o in garage, per pochi giorni, se si è in fase di “emergenza”. Se non è possibile, mettete i vasi contro il muro (collocare le piante direttamente a terra assicura maggior calore), evitate le ringhiere e preferite il lato sud del balcone.

Utile anche sollevare i vasi da terra, ponendo sotto uno strato di polistirolo. Una protezione efficace dal gelo è il tessuto non tessuto, una sorta di telo traspirante acquistabile nei negozi di prodotti agricoli, oppure un telo di plastica (in questo caso, però, è necessario chiuderlo e aprirlo più volte per evitare il formarsi dell’umidità).

Ancora, bisogna tenere il terreno il più possibile asciutto e innaffiare il minimo indispensabile. Se innaffiate, evitate che l’acqua possa ristagni nel sottovaso, favorendo la gelata della pianta. Eventuali potature vanno, infine, effettuare a fine inverno, poiché la maggior presenza di rami e foglie – conclude la Coldiretti – assicura comunque una maggiore protezione dal freddo.

Ecco il decalogo Coldiretti difendere le piante in terrazzo dal gelo:

Portare le piante all’interno dell’abitazione

Disporre le piante contro il muro, invece, che vicino alla ringhiera

Metterle, laddove possibile, sul lato sud

Collocarle a terra, dove hanno maggior calore, e non in alto

Mettere uno strato di polistirolo sotto i vasi

Sistemare il vaso all’interno di un altro più grande utilizzando paglia sul fondo e trucioli di legno o altri materiali per riempire l’intercapedine tra i due vasi

Coprire le piante con tessuto non tessuto o, in alternativa, con un telo di plastica che impone però una gestione più attenta

Tenere il terreno asciutto e innaffiare il meno possibile

Non far ristagnare l’acqua nel sottovaso

Non potare le piante

Germana Carillo