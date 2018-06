I camioncini giapponesi si trasformano in meravigliosi giardini zen mobili, in occasione dell’annuale Kei Truck Garden Contest, l’evento organizzato Japan Federation of Landscape Contractors che porta un po’ di natura e fascino nipponico tra la gente.

I Kei Trucks sono appunto autocarri di misura contenuta che di solito vengono utilizzati come mezzi di trasporto di attrezzature agricole o di edilizia, ma una volta l’anno si trasformano grazie ai paesaggisti che creano giardini e angoli verdi davvero suggestivi per aggiudicarsi il titolo di miglior giardiniere!

Dai giardini giapponesi fino a quelli più moderni fatti di luci, giochi d’acqua e perfino piccoli ruscelli. L’evento è molto atteso, infatti, gli aspiranti al titolo arrivano da tutto il Giappone per trasformare i loro camion in deliziosi giardini.

Un'idea che non poteva non venire dalla patria dell'hanami e del bonsai, ma anche dei giardini zen che rappresentano la fusione ideale tra l'antica arte del giardinaggio nipponico e questa filosofia. Infatti prendersene cura significa fondersi con lo spirito della natura.

Un giardino zen ha come scopo principale quello di trasmettere armonia e tranquillità a chiunque si trovi nelle sue vicinanze. E se è messo su ruote, la possibilità di coltivare la propria anima e la propria personalità, curando il giardino, arriva davvero a tutti.

Abbiamo selezionato quelli che ci sono piaciuti di più, magari possono essere di ispirazione per realizzare un giardino in uno spazio inusuale.

Guardate che meraviglia:

Dominella Trunfio

