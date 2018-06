La Garden Therapy porta con sé tanti benefici, primi fra tutti la riduzione dello stress, della depressione e degli stati d'ansia. Ecco come cominciare!

Sforbiciar piante e seminare ortaggi e fiori per combattere ansia, depressione e stress. Se avete ancora qualche dubbio sui benefici della Garden Therapy, ecco cinque buoni motivi per cominciare a prendere confidenza con la magica arte del pollice verde, capace, scienza conferma, di risollevare animi e umori.

Se l’inverno è per voi una specie di letargo in grado di ingrigirvi in uno stato di torpore e malumore ai massimi storici, quello che vi tocca fare adesso, prima che scoppi la calura estiva, è godervi l’aria aperta e ricaricare mente, corpo ed energie.

Esporsi alla luce del sole, infatti, aiuta a migliorare in un battibaleno l’umore, per cui godete il più possibile dei benefici della primavera, tra cui anche l’aumento della produzione di vitamina D dato dalla maggiore esposizione del corpo ai raggi solari, e fate il pieno degli ormoni del buonumore.

In tutto questo, meditate di inserire nelle vostre giornate la Garden Therapy, quella sorta di terapia olistica che sarà pronta a dare slancio e vigore alla vostra salute e al vostro benessere interiore.

Cos’è la Garden Therapy

Altro non è che il prendersi cura del proprio spazio verde o semplicemente passarvi alcune ore. Nota anche come Horticultural Therapy, la Garden Therapy è diventata negli anni sempre più credibile, avendo in molti confermato i suoi effetti positivi su coloro che la praticano.

La American Horticultural Therapy Association ha indicato i maggiori vantaggi per il benessere e la salute, perché in grado di contribuire a:

migliorare la propria autostima

combattere la depressione

migliorare le abilità motorie

promuovere l'interazione sociale

stimolare la capacità di risoluzione dei problemi

E non solo: la cura dell’orto e del giardino stimola la capacità di prendersi cura di una cosa che cresce e la soddisfazione di vedere sbocciare un fiore o di gustare un frutto o un ortaggio coltivato con le proprie mani. Solleva l’umore, stimola la gioia ed accresce la stima di sé. Inoltre, coltivare la terra libera la mente dai pensieri negativi e dalle preoccupazioni, dona una generale sensazione di relax e di benessere, allena l'apparato cardiocircolatorio e aiuta anche a bruciare calorie.

Ecco 5 modi per darvi alla Garden Therapy in casa

1. Tutti possiamo cominciare con la coltivazione di un orticello, di un giardino ma anche del proprio terrazzo a partire dai vasi. Per provare la gioia di una crescita, vi basterà anche solo un vasetto di erbe aromatiche sul davanzale, così come una piantina sulla scrivania dell’ufficio garantisce una sana ripresa dallo stress.

2. Sul balcone potete già sbizzarrirvi: via libera a fragoline e a pomodori, ma anche a lattuga, cipolla e aglio e a un mix di ortaggi che saranno anche belli a vedere. Un ottimo hobby che consente di rilassarvi ma anche di arricchire la cucina di colori e di gusto genuino.

3. Lo spazio è davvero il minimo essenziale? Beh, potete sempre riempire il davanzale di erbe aromatiche e fiori. Rosmarino e maggiorana, salvia e timo, ma anche gerbere e gerani. Un tocco di colore che non vi farà rimpiangere nulla!

4. Verde in ufficio! Se ansia e stress si racchiudono tra le mura del vostro ufficio, nessuno potrà dirvi nulla se posizionerete la pianta che vi piace di più nella vostra stanza. Tenete presente, per esempio, che aloe e ficus proteggono da inquinamento e aria viziata e che la dracena è in grado di ridurre stress, ansia e pure la tristezza.

5. Mai pensato a un orto condiviso? Condividere l'idea della coltivazione non solo allarga la cerchia delle amicizie, ma migliora notevolmente l'umore con lo scambio di opinioni e di esperienze. Pare sia un dato di fatto che la socialità legata ad attività pratiche sia tra i rimedi più efficaci per allontanare tristezza e scongiurare ansia e depressione.

