Bonus verde. Ad averne diritto saranno anche gli alberi secolari o di pregio per i quali si potrà richiedere la detrazione Irpef del 36%.

Se con la bella stagione state pensando di rimettere a posto giardini, terrazze e balconi inserendo un tocco di verde in più, avrete a disposizione il bonus fiscale, un incentivo statale sotto forma di detrazione Irpef grazie al quale il 36% di tutte le spese sostenute nel 2018 potranno essere recuperate in 10 anni.

Anche se il bonus verde è stato reso noto da tempo, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, di recente, l'Agenzia delle entrate ha specificato tramite IlSole24Ore che cosa si può far rientrare nel bonus verde e che cosa no.

Sapevamo già che gli interventi detraibili sono i seguenti:

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (giardini, terrazzi, balconi)

impianti di irrigazione e realizzazione pozzi

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Alberi secolari

La manutenzione ordinaria annuale dei giardini e delle aree verdi non rientra nella detrazione però ne hanno diritto tutti gli

“interventi mirati al mantenimenti del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale” .

Questi ultimi infatti sono tutelati dalla legge 10/2013 e la loro conservazione è legata alla tutela del territorio.

Piante in vaso

Le piante in vaso sono escluse dal bonus, ma non in tutti i casi. È possibile infatti ottenere la detrazione del 36% se il loro acquisto rientra in intervento generale di sistemazione a verde di un intero giardino.

Ne consegue che i semplici vasi da balcone non hanno diritto alla detrazione, ma le piante destinate a un giardino pensile, la realizzazione di fioriere, l’allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, vi rientrano purché acquistate sempre a un intervento innovativo di sistemazione a verde.

Come fare per ottenere il bonus verde?

La detrazione massima non potrà superare 1.800 euro per immobile, ossia il 36% di 5.000 euro. Per richiederlo basta che il pagamento delle spese venga effettuato tramite strumenti che ne consentano la tracciabilità quindi con bonifico bancario o postale. In sede di dichiarazione dei redditi, il prossimo anno, si dovranno allegare le ricevute di pagamento.

