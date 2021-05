Inglesi impazziti per questa splendida casa sulla spiaggia a Pizzo Calabro messa in palio in una riffa con biglietti a 25 sterline

Una coppia inglese ha organizzato una lotteria in cui ha messo in palio la loro casa con vista mare a Pizzo calabro. I 10.000 biglietti esauriti in pochissimi giorni. Parte del ricavato andrà in beneficienza ad un’associazione italiana che cura bambini malati di cancro

Tutti pazzi per una casa sul mare di Pizzo Calabro e per una buona causa. Infatti, una coppia britannica ha deciso di mettere in palio un’abitazione che si trova in un dei borghi più caratteristici della Calabria, nella suggestiva Costa degli Dei, per devolvere 60.000 euro in beneficenza all’associazione italiana Braccio di Ferro, che si occupa di bambini malati oncologici. La struttura, recentemente ristrutturata, ha un valore di 200.000 euro, ma per averla basta acquistare un biglietto della lotteria di 25 sterline (corrispondenti a circa 29 euro) e sperare di essere fortunati. Nonostante l’intenzione della coppia fosse quella di tenere la lotteria aperta fino al prossimo settembre, nel giro di qualche settimana i 10.000 biglietti disponibili sono già andati esauriti.

I dettagli della casa di Pizzo Calabro

Come anticipato, la casa messa in palio da Jon e Annmarie è stata ristrutturata. L’abitazione, che si trova nel centro storico di Pizzo Calabro, dispone di due camere da letto e due bagni e una cucina open space con elettrodomestici nuovi.

Naturalmente, la chicca è il balcone su vista mare. Inoltre, la spiaggia è raggiungibile a piedi in pochi minuti così come la piazza principale del paese. Che dire? Una casa da sogno, in cui trascorrere delle estati indimenticabili!

Domani verrà annunciato il vincitore che si è aggiudicato la bellissima casa in Calabria. Il fortunato non dovrà neanche pagare il biglietto aereo per raggiungere l’Italia e nessuna spesa legale. La coppia inglese che ha messo in palio la casa ha previsto, inoltre, un soggiorno gratis di due notti per firmare il passaggio di proprietà.

Pizzo Calabro è uno dei paesini più affascinanti della Calabria e di tutta Italia e dista pochi chilometri dalla meravigliosa Tropea, eletto Borgo dei Borghi 2021.

Fonte: Win Houses in Italy

