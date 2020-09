L’importanza della luce naturale in casa e come ottenere giochi di luce con qualche accortezza

La nostra casa è un luogo in cui dobbiamo stare bene e sentirci a nostro agio. La luce naturale è fondamentale per il nostro benessere psicofisico e grazie a qualche accortezza, oltre ai serramenti giusti, possiamo godere di un ambiente naturalmente luminoso e salubre.

Perché è importante illuminare la casa con la luce naturale

Illuminare la propria casa grazie alla luce naturale non è importante solo per valorizzare l’ambiente e l’arredamento, ma anche e soprattutto per il nostro benessere.

Poter godere di spazi ben illuminati da luce naturale offre infatti numerosi benefici per la nostra salute, tanto che i requisiti relativi alle dimensioni delle finestre e porte finestre in relazione alle dimensioni della casa – noti come rapporti aero illuminanti degli ambienti – sono stabiliti per legge.

Far entrare luce solare e aria dalle finestre consente infatti di migliorare il proprio umore e la propria salute.

Stanze ben illuminate sono innanzitutto più accoglienti e offrono una sensazione di pulizia, positività e benessere. Inoltre, vivere in una casa luminosa e arieggiata riduce lo stress e consente di prevenire l’insorgenza di patologie respiratorie, allergie alle vie aeree o alla pelle, spesso provocate da ambienti poco salubri dove possono ad esempio svilupparsi muffe.

Scegliendo le finestre giuste e grazie a piccole accortezze è possibile ottenere il massimo dalla luce solare e godere di un ambiente più luminoso e più salutare.

Ad esempio, finestre con profili sottili e leggeri come quelle in PVC e in ThermoFibra proposte da Deceuninck, oltre a fornire un ottimo isolamento acustico e termico, consentono un maggiore ingresso di luce in casa così da garantire la massima luminosità possibile degli ambienti. Il profilo più stretto aumenta infatti la superficie vetrata fino al 25%, garantendo un’illuminazione ottimale della propria casa.

Finestre e porte finestre di qualità aiutano poi a regolare in modo ottimale l’umidità ambientale, a isolare le stanze da fastidiosi rumori esterni, a schermare l’abitazione dai raggi solari e dalla pioggia e a mantenere la casa più fresca durante l’estate e più calda d’inverno, facendo risparmiare denaro e migliorando il nostro benessere.

Come sfruttare al meglio la luce naturale per il proprio benessere

Una buona gestione della luce naturale ci permette di migliorare il nostro benessere psicofisico e di ridurre i costi dell’energia elettrica e il nostro impatto ambientale.

Come abbiamo visto, il primo passo per sfruttare al meglio la luce solare è quello di scegliere finestre con un profilo sottile, così da aumentare la superficie vetrata e, di conseguenza, l’illuminazione ambientale.

Deceuninck offre serramenti in ThermoFibra e in PVC riciclabili altamente performanti e personalizzabili in tanti colori e finiture, capaci di offrire un elevato isolamento termico e acustico, un significativo risparmio energetico e, contemporaneamente, la massima luminosità.

Molto importante è poi la collocazione delle finestre. Quando è possibile, è bene progettare gli spazi e la distribuzione dell’arredamento studiando con cura l’esposizione dell’abitazione alla luce solare: questo consentirà di avere una buona illuminazione naturale dove serve e aiuterà a sfruttare al meglio le temperature esterne.

Ad esempio, gli ambienti esposti a Ovest sono raggiunti dalla luce fino al pomeriggio, dunque sono ideali per ospitare la zona giorno della casa, mentre per le camere da letto sono da preferire le stanze esposte a Est, meno soleggiate ma più fresche.

Inoltre, la luce naturale cambia la propria colorazione a seconda dell’orientamento. A Sud la luce è più intensa e calda e tende a colorare l’ambiente di tonalità rosse e gialle. Al contrario, a Nord la luce risulta più fredda.

Come ottenere giochi di luce con qualche accortezza

Scegliendo finestre in grado di garantire il massimo della luminosità e progettarne la collocazione in base all’orientamento della luce solare sono passi fondamentali per ottenere ambienti ben illuminati e salubri.

Altre accortezze per modulare la luce o creare giochi di luce possono riguardare anche la scelta dell’arredamento, delle tende e dei sistemi oscuranti esterni.

Scegliere pavimenti e pareti di colore chiaro e un arredamento minimalista con finiture a specchio o riflettenti, consente di sfruttare al meglio la luce naturale e rischiarare ambienti poco luminosi.

Allo stesso modo, anche collocare specchi nei punti strategici della casa, permette di migliorare la luminosità dell’ambiente amplificando la luce naturale che entra dalle finestre e dalle porte a vetro.

Attraverso l’uso di tende leggere e dai colori tenui è poi possibile filtrare e schermare la luce mantenendo l’ambiente luminoso e creando giochi di luce su pareti e oggetti d’arredo.

Persiane in PVC personalizzabili e dotate di stecche orientabili o fisse come quelle proposte da Deceuninck permettono infine di avere il controllo della luce solare con una manutenzione minima. Sistemi oscuranti di questo tipo fanno entrare luce e aria garantendo privacy e intimità, rendendo l’ambiente confortevole e salutare.