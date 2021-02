Il trucco di Kavin Bacon per tagliare una banana senza sbucciarla

Kevin Bacon non è soltanto una celebrità del cinema, è anche molto conosciuto per le sue abilità di ballerino e ora è diventato la star delle banane. Merito di un video pubblicato su TikTok e Instagram in cui ha spiegato come le affetta per sua moglie che, a quanto pare, le vuole ogni mattina.

Per evitare che le banane affettate diventino marroni, Kevin le taglia a fette utilizzando ago e filo, senza eliminare la buccia. Non appena la moglie si sveglia, la rimuove e voilà, la banana affettata è servita.

