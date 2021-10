Costruisci una lampada di design a costo zero dal cartone che avresti buttato [VIDEO]

Avete mai pensato che creare oggetti d’arredo con il cartone può essere un’idea ecologica per fare del riciclo creativo? Spesso gettiamo le scatole dei corrieri, mentre potremmo utilizzarle al fine di creare degli oggetti di arredo utili per la nostra casa.

Ecco un video-tutorial per realizzare una deliziosa lampada in cartone e carta.

Il cartone ha un considerevole potenziale creativo, è un materiale resistente e 100% riciclabile. Ecco altre idee per ridurre gli sprechi a casa e divertirsi per costruire con le scatole in disuso tantissimi oggetti: