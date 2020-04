Puffy paint: come realizzare la pittura a rilievo in 3D, con soli 4 ingredienti 🎨🖌

Se stai cercando un nuovo modo per intrattenere i bambini durante questa quarantena, la Puffy Paint è perfetta! Con questa semplice ricetta, imparerai a creare i tuoi colori a rilievo e dipingere in 3D. Dipingere così sarà ancora più divertente e sul risultato, una volta, asciutto, vi sorprenderà.

Sui social e sul web circolano molte ricette. Vogliamo condividere con voi quella con soli 4 ingredienti postata da Stefania Rivoli sul nostro gruppo Facebook GreenMe Bambini – Giochi e libri educativi, etici o fai da te. Questa ricetta è sicura ed economica da preparare a casa. Tutto ciò che serve è farina, sale, lievito e acqua, oltre alle tempere. Una volta fatta, regalerà a te e ai tuoi bambini ore di divertimento.

Consigliamo di realizzare la “pittura gonfia” con bambini dai 2 anni in su. Ricorda di sorvegliare i bambini piccoli durante questa attività, ed evitare che venga ingerita o messa in bocca.

Siete pronti?

Ingredienti:

•3 cucchiai di farina

•3 cucchiai di sale

•1 cucchiaino di lievito in polvere

•9 cucchiai di acqua

Procedimento:

Suddividere l’impasto in vasetti piccoli e mescolare a tempere di diversi colori

Dipingere con questa pastella fluida

Cuocere in microonde per 30 secondi

BUON DIVERTIMENTO!

