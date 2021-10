Profumare casa con le bucce di mela: 5 idee fai da te facili e veloci

Usare le bucce di mela per profumare la casa è un’ottima idea di riciclo creativo. Ecco 5 idee semplici da fare a casa

Le bucce di mela sono un ottimo ingrediente per profumare la casa in modo naturale e 100% green. Vi sono diversi modi per sfruttare il profumo naturale delle bucce di mela e deodorare i nostri ambienti più cari, e oggi vogliamo farti scoprire 5 idee, facili e veloci, per profumare tutta la casa e, soprattutto, non sprecare nulla delle mele… neanche la buccia.

Potpourri con bucce di mela

Fare un potpourri con le bucce di mela è davvero un’idea semplice e veloce da fare a casa; ecco cosa occorre:

bucce di mela disidratate

contenitore di vetro

spezie a piacere

Procedimento:

come prima cosa metti a essiccare le bucce di mela, mettendole in un essiccatore oppure in forno a 90° per circa un’ora e a poi a 70° per altre due ore

dopo di che, posizionale in un contenitore in vetro insieme a spezie a piacere, come chiodi di garofano o cannella, o ancora vaniglia

puoi aggiungere anche delle scorze di arancia o mandarino, oppure delle gocce di olio essenziale di lavanda per intensificare il profumo.

Deodorante naturale fatto in casa

Realizzare a casa un deodorante naturale è molto semplice; di seguito gli ingredienti:

bucce di mela

una bacca di vaniglia

una tazza d’acqua tiepida

chiodi di garofano q.b.

un cucchiaio di vodka

Procedimento:

in un contenitore in vetro inserisci le bucce di mela con i chiodi di garofano e le bacche di vaniglia

versa anche un cucchiaio di vodka e l’acqua tiepida

mescola bene e trasferisci tutto in un contenitore spray

Ecco che il tuo deodorante naturale è pronto per essere usato; puoi spruzzarlo nei tuoi ambienti più cari per un profumo delicato e 100% biologico.

Come realizzare sacchetti profumati

Realizzare dei sacchetti profumati fai da te è un’idea economica e antispreco, con cui profumare casa in modo molto semplice; ma non solo, perché è anche una bellissima idea regalo.

Ingredienti:

bucce di mela essiccate

sacchetto di stoffa

spezie a piacere

Procedimento:

essicca le bucce di mela sul termosifone oppure in forno, come visto in precedenza

inserisce le bucce in un sacchetto di stoffa

aggiungi delle spezie a piacere, come chiodi di garofano, stecca di cannella oppure bacche di vaniglia, o ancora della lavanda

Ora che hai i tuoi sacchetti profumati puoi posizionarli dentro i cassetti della biancheria, nell’armadio oppure nella scarpiera.

Come fare ghirlande profumate

Visto che si avvicina anche il periodo natalizio puoi realizzare delle semplici ghirlande profumate riciclando la buccia delle mele.

Ecco come procedere:

usa le bucce di mela essiccate, se vuoi puoi dare anche delle forme particolari come stelle, cuori, o forme geometriche

fai un piccolo foro alle estremità e inserisci uno spago con cui realizzare delle piccole ghirlande da appendere

insieme alle bucce di mela puoi usare anche le scorze di arancia e limone, oppure inserire delle foglie di alloro o ancora dei piccoli legnetti secchi e anche dei piccoli pezzi di sapone naturale

dopo aver terminato la ghirlanda posizionala in un luogo asciutto per qualche giorno

Bucce di mela sui termosifoni

Un’altra idea super semplice per profumare casa in modo naturale e senza sprechi, è posizionare sui termosifoni accesi le bucce di mela non essiccate. In questo modo, sarà proprio il calore a sprigionare tutto il buon profumo della mela; puoi anche aggiungere altri frutti come le scorze di limone e arancia, per un profumo agrumato che sa di pulito.

