Approfittando del lockdown, papà inglese crea una fantastica parete da arrampicata sopra la scala di casa

Durante il lockdown, un papà britannico particolarmente creativo ha realizzato per i suoi due figli una fantastica parete di arrampicata in casa. Dove? Sopra la scala che porta al primo piano dell’abitazione.

I fortunati figli di David Oswell, 39 anni di Northumberland (Regno Unito), possono scalare anche in casa, grazie alla realizzazione del loro papà che ha trasformato la tromba delle scale in una vera e propria parete d’arrampicata con vari gradi di difficoltà.

Il papà ha costruito la parete per assicurarsi che i suoi due figli, George, di 12 anni e Eddie di 11, avessero l’opportunità di fare attività fisica anche durante la pandemia che li ha costretti in casa. Ha pensato così di sfruttare e ottimizzare i muri sopra la scala per creare una bellissima parete indoor.

Ci sono voluti 5 giorni per trasformare il muro rendendolo a misura e funzionale grazie all’installazione di 100 prese e della necessaria corda di sicurezza.

Il tutto è stato fatto soprattutto per il figlio minore che è un vero e proprio appassionato di questa disciplina ma anche per il grande che si diverte molto a scalare.

Il papà nel tempo ha collezionato i materiali utili con l’intenzione di costruire, un giorno, qualcosa per loro. E il lockdown è stato, a tutti gli effetti, il momento perfetto.

I due ragazzi, come si può vedere anche dalle foto, hanno aiutato attivamente il papà nella realizzazione della loro personale palestra d’arrampicata.

Una bellissima idea per intrattenere, facendo muovere e divertire i propri figli durante la quarantena.

