[VIDEOTUTORIAL] Come costruire un gioco per il tuo gatto a costo (quasi) zero

Ecco un tutorial per Costruire un gioco fai-da-te dedicato ai nostri mici con vari materiali di riciclo, a partire dal recupero di oggetti in legno come cassetti, scale, librerie e mensole. Non c’è felino che resiste alla tentazione di acchiappare degli oggetti in movimento!

Questo passatempo farà esercitare l’istinto del vostro gatto con un’attività ludica in grado di stimolare la sua attitudine alla caccia: un esercizio fondamentale per il suo benessere psicofisico.

Il gioco inoltre è pensato anche per divertirsi insieme al micio, così da alimentare la fiducia e la complicità, creando un legame sempre più speciale.

