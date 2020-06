Futuro papà costruisce una culla da un vecchio barile di Jack Daniel’s

Come ci tiene a precisare, infatti, anche a seguito delle critiche ricevute online, la culla sarà utilizzata per dormire durante il giorno in salotto, dove è facile da supervisionare, 2-3 ore al massimo.

Il progetto è costato in tutto intorno alle 100 sterline per un totale di circa 40/50 ore di lavoro, la maggior parte delle quali utilizzate per la preparazione e la levigatura del legno:

“Il taglio non è stato un problema, neanche il rivestimento interno che ha richiesto circa 5-6 ore di lavoro. Il grosso è stato rappresentato dalla levigatura: le botti di rovere sono carbonizzate all’interno prima di essere riempite con l’alcool, quindi pulire tutto e scartavetrare è stato probabilmente il peggio del lavoro”.

Una volta assicurato che fosse tutto pulito e sigillato correttamente ha trattato il legno con vernici sicure, a base d’acqua per evitare un alto conentuto di VOC e sostanze che potevano rivelarsi nocive per il bimbo, nonostante richiedessero più mani per ottenere un risultato omogeneo.

La maggior parte dei materiali utilizzati sono stati recuperati e riciclati, contribuendo a mantenere basso il costo che risente anche del materasso fatto fare su misura.

E il risultato è decisamente stupefacente:

” Con tutto quello che succedeva in quel momento, avevo bisogno di qualcosa per divertirmi e distogliere la mente dalla vita quotidiana e questo si adattava perfettamente al conto, Per tutta la vita, sono stato pratico. Ho imparato molte abilità e sono stato ispirato da mio padre e le passerò tutte ai miei figli in futuro”.

Bimbi che respireranno letteralmente “aria di riciclo” fin dai primi giorni.

