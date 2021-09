Ecco un tutorial per Costruire un’originale cuccia fai-da-te ispirata alle tende teepee per i nostri mici con vari materiali di riciclo, a partire dal recupero di oggetti in stoffa e legno.

I gatti, si sa, amano i nascondigli e i luoghi riparati. In alternativa alla classica cesta, potrete realizzare una tenda fai-da-te in poche mosse. La forma ricorda un Teepee dei nativi americani e, oltre a essere confortevole, è anche un oggetto di arredo.

Leggi anche: