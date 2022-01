Costumi di Carnevale fai da te da fiori e piante: le idee più originali per adulti e bambini

Acquistare un abito già pronto non richiede alcuno sforzo, ma vuoi mettere la soddisfazione di dare vita con le tue mani a un costume di Carnevale fai da te? Puoi coinvolgere anche i bambini nel processo creativo e riutilizzare materiali di uso comune a costo quasi zero.

Se ti mancano le idee, prova a ispirarti al mondo naturale riproducendo i tuoi fiori e le tue piante preferite. Persino quelle d’appartamento!

Di seguito ecco alcuni spunti che possono tornarti utili per costumi originali destinati sia ai bambini che agli adulti.

Costume da fiore fai da te per bambini

Realizzare un costume da fiore è più semplice di quanto credi. Se hai da parte qualche vecchio fiore finto e un cesto, puoi riutilizzarli per dare vita a un vestitino niente male.

Rimuovi la base del cesto e fallo indossare al bambino/bambina come se fosse una gonna. Aggiungi i fiori che, volendo, puoi creare tu stessa con della carta crespa.

Recupera un cerchietto e personalizzalo incollandoci sopra un bel fiore.

Oppure puoi utilizzare un semplice abitino rosa e un cappello a forma di fiore gigante.

Per creare il fiore segui il seguente video tutorial. Ti occorrono soltanto forbici e carta crespa del colore preferito.

Aggiungi due lunghi nastri ai lati in modo che possa essere indossato a mo’ di cappello.

Preferisci qualcosa di più easy? Procurati una maglietta verde e dei leggings di una tonalità simile.

Su un grande foglio di cartoncino disegna la sagoma della corolla di un fiore a tua scelta e ritagliala.

Disegna un cerchio al centro, tenendo presente che da qui spunterà il volto del bambino/bambina. Prendi bene le misure prima di ritagliarlo.

Costume da fiore fai da te per adulti

Se vuoi vestirti da fiore, crea con la carta crespa un cappello-corolla e intorno al collo aggiungi delle foglie verdi. Completa il costume indossando un abito verde. Qui trovi il tutorial completo.

In alternativa punta sul make-up e completa il travestimento con una coroncina floreale e un abito verde.

Costume da pianta fai da te per bambini

I costumi fai da te da pianta sono davvero super-carini e originali e realizzarli richiede più o meno lavoro a seconda della tipologia di abito.

La pianta carnivora che vedi di seguito è abbastanza complessa, ma nulla ti vieta di semplificarla a modo tuo. Se vuoi provare a realizzarla trovi il tutorial completo qui.

Ecco un altro costume da pianta fai da te decisamente originale e fuori dal comune.

Più semplice e altrettanto d’effetto questo vestito da Monstera, che puoi realizzare disegnando le sagome delle foglie su del feltro verde.

Dopodiché dovrai ritagliarle e aggiungere i gambi, realizzabili con filo metallico rivestito oppure con semplici scovolini di lunghezza adeguata.

Il vaso a mo’ di gonnellina può essere realizzato sia con un normale vaso, dopo aver rimosso la base, o riciclando delle scatole di cartone, come ti spiega questo tutorial.

Preferisci i cactus? Puoi personalizzare una semplice maglietta verde con degli scovolini di colore verde chiaro, applicandoli con la colla a caldo. Trovi il tutorial completo qui.

Costume da pianta fai da te per adulti

I costumi fai da te di Carnevale da pianta sono super-simpatici anche per gli adulti. Per trasformarti in un cactus hai bisogno di un abito verde, guanti da cucina verde chiaro, scovolini verde fluo, e due metà di un vaso da giardino (che puoi realizzare anche con cartone riciclato).

Tutto ciò che devi fare è applicare i pezzetti di scovolini sull’abito aiutandoti con la colla a caldo, aggiungerli anche ai guanti, infine indossare le due metà di vaso.

Approfitta del Carnevale per trasformarti in una pianta da appartamento. Puoi realizzarla con carta crespa verde e scatole di cartone riciclate. Qui trovi il tutorial che ti spiega tutti i passaggi.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: