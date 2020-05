Come rimuovere la ruggine (e le macchie di ruggine)

La ruggine può presentarsi in varie forme. Nelle abitazioni essa è comunemente causata dall’esposizione degli oggetti o delle strutture in metallo all’acqua o all’umidità dell’aria.

I prodotti antiruggine normalmente in vendita possono contenere sostanze potenzialmente tossiche. Prima di ricorrere alle soluzioni più drastiche, è consigliabile sperimentare alcuni rimedi naturali ed a basso costo.

Come prevenire la formazione della ruggine

Per prevenire la ruggine è necessario porre al riparo gli oggetti metallici dall’umidità e fare in modo che essi rimangano il più possibile all’asciutto. Sono infatti proprio acqua ed umidità le prime responsabili della comparsa della ruggine. Quando le parti metalliche non possono che essere esposte alle intemperie, come nel caso delle cancellate, è bene intervenire subito con l’applicazione dei rimedi antiruggine, per evitare che essa si espanda.

Come rimuovere la ruggine dalle superfici metalliche

Per l’applicazione di alcuni dei seguenti rimedi casalinghi sulle parti arrugginite potrebbe risultare comodo utilizzare uno spazzolino, una spugnetta o una spazzola apposita, senza però esercitare una pressione eccessiva, in modo da non graffiare e rovinare ulteriormente le superfici. Degli sfregamenti leggeri dovrebbero essere sufficienti, soprattutto nei casi meno gravi. Per prevenire la nuova formazione della ruggine, tutti gli oggetti dopo la pulizia dovranno essere passati con un panno asciutto e lasciati asciugare all’aria.

Sale e succo di lime

Cospargete del sale sulle superfici arrugginite e spremete su di esso del succo di lime fino a quando non sarà ben impregnato. Lasciate riposare per due o tre ore e quindi effettuate la rimozione della ruggine strofinando con la buccia di lime rimasta. Il lime può essere sostituito dal limone.

Aceto e carta stagnola

Per mettere in pratica questo rimedio occorrono del comune aceto di vino bianco e della carta stagnola. La carta stagnola deve essere immersa nell’aceto e utilizzata per strofinare le parti interessate dalla presenza di ruggine, al fine di rimuoverla.

Bicarbonato e acqua

Il bicarbonato di sodio deve essere applicato sulle superfici arrugginite. A questo punto con una spazzola o con uno spazzolino, dopo averli bagnati, si dovrà inumidire il bicarbonato e sfregare per rimuovere la ruggine. Altrimenti, è possibile preparare una pasta pulente amalgamando il bicarbonato con poca acqua fino ad ottenere un composto cremoso, da applicare sulle superfici, lasciare agire per alcune ore e rimuovere con una spazzolina.

Aceto puro

Si tratta di un rimedio utile soprattutto per i piccoli utensili arrugginiti. Essi dovranno semplicemente essere lasciati in ammollo per una notte nell’aceto, all’interno di un contenitore. Trascorso il tempo necessario, risciacquate gli attrezzi e strofinateli con una spazzolina nel caso vi siano ancora tracce di ruggine. Questo rimedio è adatto anche per piccoli oggetti arrugginiti, come braccialetti o orecchini. Ricordate di risciacquare ogni oggetto e di asciugarlo con un panno dopo la pulizia.

Patate e bicarbonato

Tagliate a metà una patata e quindi cospargetene la parte interna con del bicarbonato, sfregatela sulle superfici interessate, affettando di nuovo la patata e aggiungendo bicarbonato per proseguire. Risciacquate ed asciugate.

Come rimuovere le macchie di ruggine con sale e limone

Per rimuovere le macchie di ruggine, è sufficiente impiegare due semplici ingredienti: sale e succo di limone. Per mettere in pratica questo semplice rimedio, considerato molto efficace contro le macchie di ruggine, procedete come segue:

Non applicate candeggina, in quanto potrebbe verificarsi una reazione chimica in grado di peggiorare la situazione e di accentuare lo scolorimento delle superfici. Con una spazzola apposita, sfregando ripetutamente, rimuovete le macchie per quanto possibile prima di passare al trattamento. Spremete il succo di limone direttamente sulla macchia, fino a quando essa non ne sarà completamente ricoperta. Cospargete la macchia di ruggine con del sale. Lasciate agire per 24 ore in modo che il sale ed il limone possano compiere il proprio effetto sulla ruggine. Di tanto in tanto aggiungete del succo di limone in modo tale che il sale rimanga umido. Tamponate la macchia con una spugna o con un panno assorbente, senza sfregare, per non rovinare la superficie. Risciacquate con acqua fredda ed asciugate molto bene le superfici interessate, in modo tale da prevenire la formazione di nuova ruggine.

LEGGI anche: