Scopri come decorare le lanterne natalizie utilizzando pigne, rametti, palline, nastri di stoffa e altri elementi

Posizionate nell’outdoor o all’interno di casa, le lanterne fanno subito atmosfera, ma a seconda della stagione dell’anno è opportuno personalizzarle con un tocco a tema.

Con l’avvicinarsi del Natale, per esempio, puoi arricchirle di rami, bacche, nastri, pigne e altri elementi a piacere. L’importante è che rispecchino il tuo stile natalizio, qualunque esso sia.

Eccoti allora alcune idee fai da te da cui trarre ispirazione per decorare le lanterne natalizie.

Lanterna natalizia con pigne, lucine e palline

Prendi la tua lanterna e riempila di pigne, palline natalizie e lucine. A seconda dello stile che preferisci, puoi utilizzare palline di diversi colori e pigne naturali o innevate.

Lanterna natalizia con rami di abete e nastro verde

Ami le decorazioni in stile naturale? Punta sul verde! Ti bastano un rametto di abete e un fiocco in pendant per abbellire la tua lanterna. Aggiungi una candela bianca al suo interno e voilà, la decorazione è pronta per essere posizionata all’interno di casa o nell’outdoor.

Lanterna natalizia decorata con rami e pigne

Rami di abete, qualche pigna, un bel fiocco e una candela, ecco tutto ciò che ti occorre per decorare la tua lanterna natalizia. Se desideri un effetto più elegante, punta sul bianco, se invece prediligi il Natale tradizionale, punta sul rosso.

Lanterna natalizia decorata con Babbo Natale e alberelli

Anziché inserirci la classica candela, puoi trasformare la lanterna in una vera e propria decorazione natalizia. In che modo? Ti basta aggiungere un po’ di neve finta sulla base (puoi utilizzare la farina o prepararla con bicarbonato di sodio e schiuma da barba), qualche alberello e dei personaggi natalizi, a partire da Babbo. La porticina di chiusura in questo caso va lasciata aperta.

Lanterna natalizia come centrotavola fai da te

Le lanterne di piccole dimensioni si prestano anche alla realizzazione di originali centrotavola natalizi. Collocandole al centro di una mini-ghirlanda realizzata con muschio e piantine grasse, otterrai una decorazione super-elegante.

Lanterna natalizia con palline

Procurati tre lanterne simili ma di dimensioni diverse, annoda un bel nastro sulla sommità e riempile di palline dei tuoi colori preferiti.

Se vuoi ottenere un effetto più elegante, utilizza palline delle stesse tonalità evitando troppi mix.

Lanterna natalizia con luci artificiali

Preferisci evitare le classiche candele? Sostituiscile con candele a batteria e aggiungi all’interno della lanterna delle lucine natalizie.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: