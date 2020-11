Non comprare la colla stick, puoi farla in casa con 3 semplici ingredienti che hai in cucina

Colla semplice, naturale, atossica, buona, economica e facile da realizzare. Non occorre comprare la colla stick ma è possibile autoprodurla evitando così che i bambini che amano i lavori creativi usino prodotti non naturali.

Se vi siete stancati di acquistare la colla stick in pochi istanti potete autoprodurla facilmente. I bambini potranno usarla senza alcun pericolo per la salute ed essendo di facile preparazione, potrete realizzarla ogni volta che occorre.

Per realizzarla occorrono solo tre ingredienti, tutti presenti in casa nostra, nella dispensa.

Mettere in un barattolino un cucchiaio di aceto e uno d’acqua, mentre in un secondo barattolo la restante acqua e l’amido di mais. Mescolare bene fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Unire il contenuto dei due barattoli e versare in un pentolino, mettere sul fuoco a fiamma bassa e mescolare fino a quando il composto inizierà a compattarsi. Togliere dal fuoco, fare raffreddare e riporre il contenuto in un barattolino.

Il risultato è una colla con una perfetta tenuta sulla carta, che non macchia e si toglie facilmente dalle mani, ideale anche per i bambini. Si conserva in frigo per circa una settimana.