Colla fai da te atossica e naturale, con 3 ingredienti che abbiamo tutti quanti in casa

I bambini adorano colorare, ritagliare e incollare. Non sempre, però, le colle stick che troviamo in commercio sono sicure, come dimostrano i numerosi sequestri delle forze dell’ordine che avvengono con una certa frequenza nel nostro Paese. Perché non realizzare, quindi, la colla in casa per far giocare i più piccoli in tutta sicurezza proprio come facevano le nostre nonne in passato? Prepararla è davvero semplicissimo e all’occorrenza la si può realizzare anche quando ne abbiamo bisogno e ci accorgiamo improvvisamente di essere a corto di colla in casa. Per la ricetta che vi proponiamo bastano soltanto 3 ingredienti 100% naturali.

Ingredienti per la colla fai-da-te

-1 bicchiere di acqua

-mezzo bicchiere di amido di mais

-1 cucchiaio di aceto bianco

Preparazione della colla

Mettere in un barattolino 1 cucchiaio di aceto e 1 di acqua. Riempire un secondo barattolo con la restante acqua e l’amido di mais, mescolare bene fino ad ottenere un composto liscio. Unire il contenuto dei due barattoli e versare in un pentolino. Accendere il fuoco a fiamma bassa e mescolare fino a quando il composto inizierà a compattarsi.

Togliere dal fuoco, fare raffreddare e trasferirla in un vasetto di vetro (per poi utilizzarla usando un pennello) o in alternativa in uno stick di colla vuoto. Et voilà! La vostra colla è pronta all’uso. Potete conservarla in frigo per circa una settimana.

Questa ricetta è stata condivisa da Simona Scazzuso sul nostro gruppo Facebook. Volete condividere anche voi le vostre creazioni per vederle pubblicate su Greenme.it? Veniteci a trovare e postatele su GreenMe, Autoproduzione, Risparmio, Riciclo e Fai-da-te

