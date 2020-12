Come ti costruisco una casetta tiragraffi per il gatto da vecchi mobili (Video)

Ecco un tutorial per creare un tiragraffi con gli scarti dei vecchi mobili, un divertente intrattenimento, integrato a una morbida cuccia, per evitare che il vostro amico a quattro zampe rovini l’arredo domestico.

I gatti hanno bisogno di “farsi le unghie”; questa attività permetto loro non solo di affilare gli artigli, ma anche di marcare il territorio, fare esercizio fisico e rafforzare i muscoli.

Tuttavia il gattino a volte potrebbe scegliere dei “graffatoi” non idonei, come divani, sedie o tappeti. Per questo è necessario proporre all’animale una valida alternativa ai mobili di casa. Cosa c’è di meglio di un tiragraffi costruito appositamente per lui, che può diventare anche una comoda cuccia e, perché no, un oggetto di arredo?

