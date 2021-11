Calendario dell’avvento 2021 di greenMe: scaricalo gratis e colora i mandala

Il Natale è ormai alle porte. E anche per quest’anno la redazione di greenMe vuole regalare a tutti i suoi amati lettori un Calendario dell’Avvento molto speciale, da stampare gratuitamente e da appendere alla parete: è davvero unico, perché riproduce in ogni casella dei mandala da colorare. Per farlo, potete chiedere aiuto anche ai più piccoli per trascorrere un po’ di tempo insieme rilassandovi e divertendovi insieme a loro.

Calendario dell’avvento, la storia

Nel 1920 un pasticcere di un paesino tedesco realizzava un quadretto fatto di cartone con 25 caselle, ognuna riempita con cioccolato di forme diverse e con richiami natalizi. Da quel momento, questo pensierino, realizzato per i bambini che attendevano con ansia il Natale, si è trasformato nel Calendario dell’avvento.

Una tradizione che da tanti anni esiste anche in Italia e che ci accompagna per tutto il periodo di dicembre, il mese più amato soprattutto dai più piccoli.

Anche se in commercio esistono tanti Calendari dell’avvento, quello più speciale da realizzare e colorare assieme ai bambini, è quello costruito con le proprie mani.

E in questo caso con una caratteristica in più: i mandala.

Calendario dell’avvento con i mandala

Sappiamo bene tutti i benefici che comporta l’arte di colorare i mandala: migliora la concentrazione, la creatività e la memoria. Senza dimenticare che realizzare il calendario in famiglia, soprattutto con l’aiuto dei più piccoli, è un bellissimo modo per condividere emozioni e sentimenti in attesa del Natale.

Leggi anche: Calendario dell’avvento della gentilezza: 25 gesti carini da donare agli altri entro Natale

Come costruire il Calendario dell’avvento 2021 di greenMe

Il Calendario è scaricabile gratuitamente CLICCANDO QUI

1) Stampa il calendario fronte/retro in modo da avere su ciascun foglio da un lato il mandala grande da colorare e dall’altro lo stesso in formato piccolo insieme al numero del giorno.

2) Dopo aver stampato, riponete i fogli su una superficie piana

3) Prendete un foglio stampato, giratelo dalla parte del mandala piccolo con il numero e i tratteggi

4) Piegate il foglio seguendo tutte le linee tratteggiate, come mostrano queste immagini

5) Continuate fino ad ottenere questa casella

6) Quando avrete piegato tutte le caselle appendetele con l’aiuto di spago e mollette

Scarica da QUI il nostro Calendario dell’Avvento così per ogni giorno sarà possibile colorare insieme ai vostri bimbi sia il mandala interno grande, sia il mandala “piccolo” della copertina che segnerà in questo modo i giorni che mancano all’arrivo del Natale.

Buona attesa!

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbero interessare anche: