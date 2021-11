Il barattolo dei 100 pensieri positivi, il regalo di Natale di cui tutti avremmo bisogno (e che non si compra)

Il Natale si avvicina e ciò di cui forse abbiamo più bisogno è una buona dose di ottimismo. Non occorre spendere tanto per donare qualcosa che possa essere apprezzata da chi la riceverà, come questi bellissimi barattoli che contengono al loro interno 100 pensieri positivi.

“Credo nel mistero delle parole, e che possano diventare vita, destino; così come diventano bellezza” o ancora “Le parole non sono state inventate affinché gli uomini s’ingannino, ma perché ciascuno passi all’altro, la bontà dei propri pensieri.“