Non il solito albero di Natale con palline, luci e cristalli di ghiaccio. Al Parkersburg Art Center in West Virginia, negli Stati Uniti, una serie di amanti dell'arte si sono ispirati a Banksy e hanno realizzato un albero tagliuzzato.

Un riferimento esplicito alla celebre opera dello street artist più famoso al mondo. A ottobre la sua famosissima "Girl With Balloon" si è parzialmente autodistrutta durante l'asta di Sotheby's. Secondo le intenzioni di Banksy avrebbe dovuto farlo del tutto. Un'opera milionaria letteralmente ridotta a brandelli, o meglio a striscioline. Ma il meccanismo si è inceppato e il quadro si è distrutto solo a metà.

Inutile dire che l'opera è stata venduta allo stesso prezzo e allo stesso compratore, che ha sborsato circa un milione di sterline.

Da quel momento in poi, a imitare l'idea di Banksy sono stati in tanti. L'ultimo è stato il Parkersburg Art Center che ha reso omaggio all'artista attraverso le sue decorazioni natalizie. Il risultato è un albero tagliuzzato, creato da volontari e da due mamme amanti dell'arte, Kelley Cartwright e Kasey Snyder.

Foto: Parkersburg Art Center

L' Art Center aveva annunciato in un post su Facebook la creazione di una serie di alberi originali, ispirati ad alcuni maestri dell'arte:

"Ti sei mai chiesto come Klee, Calder o Picasso avrebbero decorato il loro albero di Natale? Noi lo abbiamo fatto!"

Oltre a Banksy, la sezione Tree Tree Display ospita infatti una serie di alberi d'autore. Si tratta di un appuntamento molto atteso, che richiama a se artisti locali ma anche gruppi scolastici. Ogni anno essi si riuniscono per immaginare e realizzare le decorazioni natalizie ispirandosi agli artisti famosi.

Quando addobbare l'albero di Natale diventa un'arte...

Chissà se si autodistruggerà del tutto alla fine delle feste!

Come realizzare l'albero di Banksy

Volete cimentarvi anche voi in quest'opera e avere un albero di Natale alternativo? Usate un piccolo alberello. Addobbatelo, poi cercate una cornice della stessa altezza e appendeteli insieme. A questo punto, incollate dietro la cornice dei finti ramoscelli di abete dello stesso colore. Il risultato è assicurato! Fatelo ma promettete di non gettarlo via e di riutilizzarlo il prossimo anno!

LEGGI anche:

Francesca Mancuso

Foto cover: Reddit