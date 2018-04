Minuscoli camper vintage, pensati per ospitare gli uccellini. Sembrano troppo belli per essere veri ma a realizzarli sono stati due designers americani.

Marcus Williams e Sj Stone dello studio di design One Man, One Garage di Nashville hanno creato questi piccoli capolavori dedicati agli uccelli. Si chiamano Vintage Camper Birdhouse, sono interamente realizzati in legno e il loro montaggio è a incastro, senza l'utilizzo di colla.

Oggi sono tornati di moda i camper vintage, e a quanto pare anche gli uccellini potranno stare al passo coi tempi. Al pari delle classiche casette, questi camper possono ospitarli, offrendo loro cibo e riparo.

Facile da assemblare ma anche bello e ricco di particolari, il Vintage Camper Birdhouse viene realizzato con taglio laser da legno di betulla. È formato da circa 40 pezzi pre-tagliati con schede perforate in cui inserire a incastro le varie parti. Questi kit possono essere personalizzati scegliendo colori e vernici in base a propri gusti, scegliendo anche tra un'ampia varietà di tonalità vintage.

Per realizzare i piccoli camper, i due designers si sono ispirati alle fotografie di un rimorchio del 1974, una volta di proprietà di uno dei due e hanno cercaton di riprodurlo in scala 1:20. Il risultato è un mini-camper lungo circa 23 cm, largo 15 e alto 13.

Anche se di piccole dimensioni, la casetta è ricca di dettagli: tende da sole su tre lati, fiori alle due finestre, tende, una ruota di scorta, tappetino di benvenuto e due fenicotteri.

I ìdesigners le propongono in vendita a 25 dollari € 20,90) su Etsy. Se siete abili col legno, potete ispirarvi alle loro creazioni e realizzarle da soli.

Qui i nostri consigli per costruire le classiche casette per gli uccelli fai da te.

