Addobbi natalizi divertenti? Bastano pochi passaggi e seguire determinate istruzioni per ricavare dai bicchieri di plastica destinati alla pattumiera un grosso e simpatico pupazzo di neve.

Se volete un pezzo divertente per le vostre decorazioni natalizie, allora non perdetevi questo adorabile pupazzo, per il quale non servono necessariamente una grossa manualità né milioni di cose introvabili.

Quello che vi serve per un pupazzo di neve fai-da-te è:

bicchieri di plastica bianchi di due dimensioni differenti (normali e da caffè)

una spillatrice

carta colorata

forbici

colla

Pinzate uno ad uno i bicchieri di plastica, usando i bicchieri di plastica grandi per il corpo e quelli piccoli per realizzare la testa.

Costruite un cerchio come base del pupazzo unendo uno all’altro i bicchieri con l’aiuto della spillatrice, poi create altri cerchi decrescenti fino a chiudere la sfera e seguite la stessa procedura per creare la palla più piccola della testa con i bicchieri da caffè.

Poi attaccate una sfera all’altra, come potete vedere nel tutorial:





A questo punto largo alla fantasia e fate partecipare anche i più piccini! Decorate con la carta colorata creando occhi, naso e bottoni e mettete un cappello e una vecchia sciarpa.

Buon divertimento!

E voi quale altro modo suggerite per riutilizzare i bicchieri di plastica per addobbi di Natale?

Germana Carillo