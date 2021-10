Charlize Theron lancia un appello ai suoi fan: “Adottate gli animali domestici. Se potessi salvarli tutti, lo farei”

Charlize Theron non è soltanto una stella del cinema e della moda, ma è sempre stata una grande amante degli animali, fin da quando era piccola. L’attrice e modella di origini sudafricane ha una splendida famiglia, composta da due bambine e quattro cani, tutti salvati dai rifugi. Per Charlize Theron gli animali domestici non andrebbero mai acquistati.

“L’adozione è l’unica strada da percorrere” ha scritto la diva in un post Instagram pubblicato recentemente, dove invita tutti ad adottare cani e gatti.

Il post, in cui Charlize Theron mostra le foto dei suoi adorabili cani, ha ottenuto oltre 200mila Mi Piace e migliaia di commenti entusiasti e in cui i suoi fan hanno voluto esprimere tutta la loro stima nei suoi confronti.

Un fatto conosciuto su di me: da bambina sono cresciuta in una fattoria nel Sudafrica rurale, i miei unici amici erano gli animali. – scrive l’attrice sul suo canale Instagram, seguito da 6,7 milioni di persone – Non sto scherzando, il mio migliore amico era la mia capra Bok. Quando mi sono trasferita negli Stati Uniti, è diventato chiaro che non potevo spostare la mia capra in un appartamento di New York, ma i cani erano ovunque guardassi. E da allora non ne sono più rimasta senza. Best Friends Animal Society è SEMPRE il primo posto dove vado quando ho bisogno di un nuovo cuore peloso nella mia vita. Se me lo chiedi, l’adozione di animali domestici è l’unica strada da percorrere. Questo autunno, i rifugi per animali in tutto il Paese sono sovraccarichi, mettendo a rischio tantissime vite di cani e gatti senzatetto. Se potessi salvarli tutti, lo farei (fidati di me), ma è necessario l’impegno di tutti.

La Best Friends Animal Society, alla quale l’attrice si è rivolta, gestisce il più grande santuario per animali da compagnia degli Stati Uniti. Ma il sovraffollamento nei canili e nei gattili non riguarda soltanto l’America. Anche nel nostro Paese i rifugi per cani e gatti sono pieni di pelosetti in attesa di essere accolti in una nuova casa. E, come ribadito anche da Charlize Theron, adottare è indubbiamente la miglior strada da intraprendere (e riempie il cuore)!

Fonte: Instagram

