Quando la tua tariffa di luce e gas ti fa risparmiare e pianta gli alberi

Luce e gas, esistono numerose offerte e tariffe adatte alle esigenze degli utenti. Anche se non si è in possesso di un impianto fotovoltaico che permetta di produrre energia elettrica pulita, si può scegliere un operatore che produce elettricità usando solo le fonti rinnovabili.

Ridurre il ricorso al petrolio, per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici e il nostro impatto sulla Terra, dovrebbe essere un imperativo globale, ma non sempre è possibile installare impianti domestici per autoprodurre energia pulita.

In aiuto di chi vuole solo energia amica dell’ambiente arriva ABenergie che da oltre 10 anni opera su tutto il territorio nazionale per fornire alle famiglie e alle aziende italiane energia elettrica rinnovabile e verde, con due obiettivi principali: adottare comportamenti volti a proteggere l’ambiente e offrire tariffe adatte alle varie esigenze, per un maggior risparmio in bolletta.

L’azienda offre una serie di offerte di luce e di gas verde rivolte ai clienti che vogliono adottare comportamenti ecologicamente responsabili per sé, per la propria famiglia e per la propria attività.

ABenergie è tra gli operatori del mercato dell’energia che hanno sottoscritto la certificazione GO (Certificazione di Garanzia d’Origine per Impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile), che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti per la produzione di elettricità.

Luce verde e gas verde

Per quanto riguarda l’energia, ABenergie si impegna ad annullare, in favore del cliente, la quantità di certificati corrispondente all’energia elettrica consumata dal cliente stesso. In altre parole, ogni titolo GO permette di compensare 1MWh di energia.

Anche il gas di ABenergie è “verde”. L’azienda infatti si fa carico anche della compensazione equivalente delle emissioni climalteranti associate alla fornitura di gas naturale, attraverso l’utilizzo di crediti di carbonio generati dallo sviluppo di azioni di GFS (Gestione Forestale Sostenibile) in foreste italiane e di progetti di tutela ambientale certificati realizzati in PVS (Paesi in via di Sviluppo).

Ma non solo. Anche grazie alle sue offerte ABenergie strizza l’occhio all’ambiente. Tra queste c’è anche “6MESI GREEN Luce e gas”, che oltre a garantire un risparmio in bolletta, offre lo Sconto 6 mesi gratis sulla componente energia dell’offerta luce, energia e gas verdi, e pianta un albero a nome del cliente in sostegno a progetti di realizzazione di sistemi agro-forestali.

Aderendo a quest’offerta, ad esempio, si contribuisce a ripopolare una delle zone del mondo che ha pagato un prezzo altissimo a causa della deforestazione, degli incendi e dell’allevamento. Siamo nella regione guatemalteca del Petén che vanta un patrimonio biologico eccezionale, con almeno 9 tipologie differenti di habitat terrestre ed altrettante di acqua dolce. Purtroppo, tra il 1990 e il 2005, il Paese ha perso il 17,1% della sua copertura forestale, all’incirca 810.000 ettari. Il sistema “agroforestale rigenerativo” sostenuto da ABenergie, grazie anche al contributo dei clienti, punta a sostenere le attività agro forestali del Petén, mediante azioni di riforestazione e di posa di alberi da frutto.

L’obiettivo è la conservazione della biodiversità per mezzo della piantagione di specie native e l’accompagnamento delle comunità rurali nell’utilizzo di nuove pratiche di agricoltura e di gestione della terra in modo sostenibile. Tra le specie piantate da ABenergie trovano posto: caoba, cedro, Pino, Ramon, ceiba, avocado, mango, lime, arancia.

Sono in corso anche dei progetti in Italia, realizzati in collaborazione con ReteClima, ente no-profit che dal 2011 promuove azioni di sostenibilità ambientale in favore delle aziende.

Tra queste il sostegno alla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) di foreste certificate Pefc, situate presso il Consorzio Forestale Bassa Val Camonica (BS), o ancora il progetto di riforestazione urbana al Parco Nord di Milano.

Tante iniziative volte a tutelare l’ambiente, passando per il risparmio